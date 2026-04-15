Calciomercato Bologna, Skorupski in bilico: ecco chi può sostituirlo

La carriera dei portieri come noto è decisamente più longeva. Gli estremi difensori possono arrivare alla soglia dei 40 anni ed essere ancora performanti. Il Bologna lo sa e riflette sul futuro di Lukasz Skorupski, che potrebbe però essere arrivato al capolinea della sua avventura in rossoblù.

I pensieri del club felsineo non sono legati solo all’età ma anche alle condizioni fisiche del polacco e a ciò che il mercato offrirà in estate. Skorupski nei prossimi mesi compirà 35 anni e mai come quest’anno si è dimostrato inaffidabile, motivo per cui il Bologna ha cominciato (per la verità già da tempo) a guardarsi attorno in vista del calciomercato.

Skorupski, due campanelli d’allarme

Lukasz Skorupski quando è in campo resta una certezza tra i pali del Bologna. Tuttavia, quest’anno è stato davvero troppo tempo lontano dai campi. A fine stagione, facendo i calcoli della serva, avrà saltato circa 5 mesi di stagione.

Attualmente è ancora infortunato e la sua assenza ha prodotto indirettamente l’errore di Ravaglia che ha spianato la strada all’Aston Villa.

L’età e i problemi muscolari ripetuti e gravi hanno fatto suonare l’allarme in casa Bologna. Ma la lunga militanza sotto le Due Torri non può certo essere archiviata così velocemente. Nelle prossime settimane si capiranno meglio le intenzioni delle due parti, ma a prescindere da ogni discorso Lukasz ha un contratto fino al 2027.

Le opzioni per il futuro

In dirigenza hanno chiaro un concetto: sarà difficile potersi affidare come titolare esclusivamente a Federico Ravaglia. Ragion per cui le opzioni valutate sono altre e arrivano principalmente dal calciomercato, qualora il Bologna decidesse di salutare Skorupski.

I due nomi, secondo Il Resto del Carlino, per il futuro sul tavolo del Bologna sono Wladimiro Falcone del Lecce ed Elia Caprile del Caprile: esperto e low-cost il primo; più giovane e più caro il secondo. Solo sullo sfondo la possibilità di lanciare Pessina titolare già dal prossimo anno (più probabile il prestito in “alta B” o “bassa A”).

Falcone, con una eventuale retrocessione dei salentini, diventerebbe una grande occasione. Il romano, classe ’95 ha grande continuità e un talento tra i pali che avrebbe forse meritato un’altra carriera. Caprile è più giovane e ha margini di miglioramento importanti e per questo potrebbe essere fuori budget. La scorsa estate Giulini fece intendere che per prelevarlo servivano almeno 20/25 milioni. Ora si è confermato su alti livelli e rischia di essere in una fascia di prezzo più da Premier League che da Serie A.

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