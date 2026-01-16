Da Bologna alla Scozia, il viaggio di Andreas Skov Olsen è tutto fuorché lineare. L’ala danese, classe 1999, arrivò in Serie A nel 2019 con grandi aspettative: 71 presenze e 3 gol con il Bologna non bastarono però a consacrarlo, e nel gennaio 2022 il suo talento prese la strada del Club Bruges, dove avrebbe trovato la sua dimensione migliore. Adesso però è pronto a scrivere un nuovo capitolo.

Skov Olsen: dal Bologna fino… all’esperienza in Germania

Dopo essersi messo in mostra nei Bruges, dove ha conquistato due titoli belgi e raggiunto gli ottavi di Champions League, il giocatore aveva compiuto il salto in Bundesliga, firmando nel gennaio 2025 con il Wolfsburg un contratto fino al 2029. Tuttavia, l’esperienza in Germania non ha avuto l’esito sperato.

Dove lo porta il Calciomercato?

Ora, secondo quanto riportato dalla rivista danese Tipsbladet, Skov Olsen ha trovato una nuova occasione per rilanciarsi: il Wolfsburg ha raggiunto un accordo con i Rangers per il prestito dell’esterno offensivo, con diritto di riscatto per il club scozzese. L’ala arriverà in Scozia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e firmare un contratto valido fino al termine della stagione, con la possibilità di dimostrare tutte le sue caratteristiche in un contesto e in una squadra di vertice della massima serie scozzese.

La situazione dei Rangers nel campionato scozzese

I Rangers, attualmente a soli tre punti dalla capolista Hearts, puntano a rinforzare il reparto offensivo e contare su un giocatore capace di cambiare ritmo sulle fasce. Per Skov Olsen, si tratta di un’opportunità: dopo un anno difficile in Bundesliga, potrà ritrovare continuità, fiducia e minuti preziosi in vista del Mondiale, per cui vuole farsi notare.

Il danese, che in Belgio aveva vissuto la sua stagione migliore segnando 26 gol in 48 presenze con il Bruges, spera ora di ripetere quelle prestazioni e rilanciarsi definitivamente nel panorama europeo. Skov Olsen è pronto a ripartire.

