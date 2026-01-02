Calciomercato Bologna: Stivanello passa in prestito al Lumezzane

Inizia il calciomercato e inizia anche a Bologna, dove il primo movimento non arriva tra i “big” della prima squadra ma tra i ragazzi del settore giovanile Rossoblù. Uno di loro è sicuramente Riccardo Stivanello. Dopo una stagione, la scorsa alla Juventus Next Gen, terminata praticamente subito a causa della rottura a settembre del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Stivanello era pronto a ripartire dalla Torres, dove però il menisco dello stesso ginocchio lo ha abbandonato sin da subito ancora una volta. Il ragazzo, tornato alla base, ora passa al Lumezzane, per un nuovo inizio.

Calciomercato Bologna, il comunicato del prestito di Stivanello

Con un breve messaggio sul proprio sito internet, il Bologna ha comunicato il passaggio di Riccardo Stivanello al Lumezzane fino al termine di questa stagione:

Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al FC Lumezzane il diritto alle prestazioni sportive del difensore Riccardo Stivanello a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.

Una storia da recuperare

Capitano della Primavera rossoblù nella stagione 2022/2023, Riccardo Stivanello è stato per anni uno dei fiori all’occhiello del settore giovanile del Bologna, tanto da passare nella stagione successiva alla Juventus Next Gen, sempre in prestito, dove disputa il primo campionato tra i “grandi”, con anche buoni risultati. Da quel momento, come racontato nell’introduzione, il ginocchio sinistro ha tormentato la sua crescita, prima con la rottura del crociato e poi, pochi mesi, fa, con la lesione del menisco. Per Riccardo, questa è un’opportunità per ritrovarsi, ritrovare forma e soprattutto minuti.

