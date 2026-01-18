Calciomercato Bologna – Il Sunderland Echo smentisce: Lucumi non è un obiettivo

Nuove notizie giungono da oltremanica: il quotidiano britannico Sunderland Echo smentisce le voci di mercato sul possibile trasferimento di Jhon Lucumi nella finestra invernale. Secondo quanto riportato dal giornalista Phil Smith, infatti, il club inglese non starebbe pianificando alcun colpo di calciomercato su Bologna.

Calciomercato Bologna – La trama Sunderland-Lucumi

Negli ultimi giorni, si era tornato a vociferare sul rinnovato interesse del Sunderland nei confronti di Jhon Lucumi. Il colombiano era uno degli obiettivi chiave dei Black Cats nell’ultima finestra di calciomercato estiva: un’offerta da quasi 30 milioni di euro quella messa sul piatto dal club inglese. Tuttavia, il Bologna aveva già perso un giocatore chiave come Sam Beukema e non era disposto a perdere anche Lucumi. L’agente del giocatore aveva chiesto pubblicamente la cessione, ma il centrale si era poi arreso alla volontà del club rossoblù, rinunciando a una golosa offerta da 3 milioni netti d’ingaggio a stagione. Sfumata l’ipotesi Lucumi, il Sunderland aveva poi optato per Lutsharel Geertruida, dall’RB Lipsia, oggi uno dei giocatori chiave della squadra.

Il Sunderland Echo rivela: “Lucumi non è un obiettivo in questa finestra di mercato”

Sebbene il futuro del colombiano rimanga incerto, il Sunderland Echo rivela come il club inglese non stia pianificando alcun colpo per la retroguardia in questa fase di calciomercato. I Black Cats stanno monitorando alcuni calciatori per migliorare attacco e centrocampo, ma il nome di Lucumi non è nella lista, quantomeno non in questa finestra di mercato.

Il quotidiano britannico, infatti, non esclude una mossa futura: “Penso che ci sia sempre un punto interrogativo quando a un club piace un giocatore tanto quanto a Sunderland piace chiaramente Lucumí. Quindi, se il prezzo dovesse scendere improvvisamente in modo significativo, allora la situazione potrebbe cambiare. Al momento, non sembra essere nel radar del Sunderland. Non c’è stata alcuna indicazione in merito alla difesa come priorità: alla fine il Sunderland è passato da Lucumí a Lutsharel Geertruida, che ha fatto davvero bene“.

(Fonte: Sunderland Echo)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook