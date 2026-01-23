Calciomercato Bologna, ufficiale: nuova avventura per Karlsson, prestito all’Utrecht

L’avventura di Jesper Karlsson all’Aberdeen, cominciata nella sessione di calciomercato estiva è finita ma il suo ritorno a Bologna è stato solo formale. L’esterno svedese, dopo sei mesi passati in Scozia, ripartirà da un nuovo prestito in Olanda. La nuova destinazione sarà l’Utrecht, formazione di Eredivisie.

L’esterno scandinavo ha lasciato ufficialmente in mattinata la formazione biancorossa, nonostante una prima metà stagione comunque molto positiva. Il giocatore, probabilmente per sua volontà, tornerà in Eredivisie dove ha dato il meglio di sé in passato. L’ala classe 1998 proverà a rilanciarsi in un contesto tecnico e tattico che potrebbe svoltare la sua carriera, ancora nel pieno visti i suoi quasi 28 anni.

L’esperienza di Karlsson all’Aberdeen

L’esterno classe 1998 nella prima parte della stagione ha giocato con continuità con la maglia della formazione britannica. 26 le presenze con gli scozzesi, condite anche da 6 reti. Molte delle gare, Karlsson le ha giocate da titolare. Una continuità che nel recente passato tra Bologna e Lecce non aveva avuto.

La costanza di rendimento ha convinto il giocatore stesso e l’Utrecht stesso a ripartire assieme. Per il calciatore nativo di Falkenberg aveva dato il meglio di sé stesso in Eredivisie con la maglia dell’AZ Alkmaar. E ora la nuova avventura con un’altra formazione della “classe media” del torneo olandese.

Karlsson, un grande rimpianto per il Bologna

Tra i giocatori più cari della storia del club felsineo, Karlsson sarà sempre un grande rimpianto per il Bologna. Il giocatore, arrivato nell’estate del 2023 per vestire la maglia numero 10 rossoblù, non ha mai brillato con la casacca bolognese.

Se inizialmente la sensazione era che il calciatore svedese non si fosse trovato in sintonia con Thiago Motta, lo scorso anno la società e i tifosi speravano che con Vincenzo Italiano si potesse rilanciare. In realtà nemmeno con l’allenatore di Karlsruhe è mai sbocciato una vera intesa. E così, nonostante gli oltre 11 milioni di euro spesi, lo svedese difficilmente tornerà a vestire la maglia dei felsinei.

