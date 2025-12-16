Calciomercato Bologna – Una difesa da rinforzare: i papabili

La finestra di calciomercato invernale è alle porte e gli uomini rossoblù sono già al lavoro per rinforzare il reparto che, emergenze incluse, necessita di qualche rattoppo: la difesa. Sì, perché se è vero che il Bologna ha trovato i suoi perni, è altrettanto vero che giocare ogni tre giorni ti impedisce di averli a disposizione sempre in massima forma. E se i rossoblù vogliono continuare ad essere competitivi anche nella seconda parte della stagione, sarà necessario iniettare qualche nuova dose di talento e qualità.

Calciomercato Bologna – I nomi per la difesa

Il meccanismo messo in atto da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sarà sempre lo stesso: un giocatore confezionato e un prospetto giovane da crescere in vista della prossima stagione. I nomi? Il primo lo conosciamo già ed è Fedde Leysen. Il centrale classe 2003 era stato accostato al Bologna in estate e torna ad essere un obiettivo degli uomini rossoblù anche in questa nuova finestra di calciomercato. Oltre al belga dell’Union Saint Gilloise, nel mirino del Bologna c’è anche Otavio, un brasiliano classe 2002 del Paris FC. Gli ultimi due osservati speciali sono Axel Disasi, 27enne in uscita dal Chelsea e Marc Oliver Kempf, il tedesco 30enne del Como.

C’è chi viene e c’è chi va

Durante le finestre di calciomercato, si sa, c’è un dare e un avere. Motivo per cui il Bologna valuta con attenzione anche un paio di possibili cessioni da centrocampo in su. A Casteldebole sono arrivate le prime richieste per Giovanni Fabbian e Benjamin Dominguez, ma prima di ricorrere a decisioni affrettate gli uomini di mercato devono capire se gli obiettivi in difesa possano concretizzarsi e a quanto ammonterebbe il guadagno di queste cessioni. A partire dal 2 gennaio scopriremo che cosa ha in serbo la coppia Sartori-Di Vaio.

(Fonte: Claudio Beneforti, Stadio)

