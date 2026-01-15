Calciomercato Bologna – Verona e Fiorentina in campo, con il mercato che non aspetta

I soliti due volti, in questi casi. Già, perché ad inizio campionato e proprio nel mese di gennaio, il campo va di pari passo con il calciomercato, e non solo per il Bologna. I Rossoblù, stasera, affronteranno il Verona nel recupero della 16esima giornata e domenica saranno al Dall’Ara per il Derby dell’Appennino con la Fiorentina. E proprio con quest’ultima si potrebbe aprire più di un discorso anche sul mercato.

Calciomercato Bologna – Sulemana stasera a Verona, poi…

Il campo e il calciomercato si intrecciano a partire da stasera per il Bologna, e soprattutto per Ibrahim Sulemana. il centrocampista ghanese non è soddisfatto del minutaggio raccolto sin qui e spinge per una nuova destinazione: Cagliari sembra la più probabile, ovviamente con ritorno in mezzo alla base, cioè l’Atalanta. Oggi, però, Sulemana sarà regolarmente in quel di Verona, con la squadra.

Dovrebbe arrivare domani il via libera del Bologna, così poi da concentrarsi solamente sul match contro la Fiorentina. un match che è un Derby, ma che è anche l’occasione per sbrogliare qualche matassa anche fuori dal campo, in ottica calciomercato. Si, perché la Viola ha interesse in più di un giocatore della rosa Rossoblù.

La Fiorentina guarda in casa Bologna per tre giocatori

Il calciomercato del Bologna potrebbe intrecciarsi e non poco con quello della Fiorentina, anche se le richieste da parte della Viola non incontrano particolarmente i gusti soprattutto di Vincenzo Italiano. Il primo nome che piace è quello di Giovanni Fabbian, ma il tecnico dei Rossoblù nella conferenza di ieri lo ha ritenuto fondamentale. Alla Viola piace anche Vitik, ma il Bologna non se ne vuole privare: tra i difensori, il sacrificabile è Casale, non il ceco.

L’uscita di Sulemana porta il Bologna a interessarsi sempre di più a Jacopo Fazzini, il quale sembra poter partire in questa sessione di calciomercato, e potrebbe tornare utile ai Rossoblù. Di conto, però, la Fiorentina ha messo gli occhi su Benjamin Dominguez, il quale però è momentaneamente bloccato dal Bologna, visto l’infortunio di Bernardeschi.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook