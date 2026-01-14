Italiano pre Verona-Bologna: «Abbiamo avuto un calo collettivo, ma possiamo tornare a correre forte»

Questa settimana, il Bologna torna di nuovo in campo di giovedì, ma questa volta non è un impegno europeo, bensì il recupero della gara contro il Verona saltata per la Supercoppa Italiana. I rossoblù non trovano la vittoria in campionato da sette partite, ma nell’ultima trasferta a Como, si sono visti segnali molto positivi che hanno portato lo stesso Vincenzo Italiano ad affermare “il Bologna che conosciamo sta tornando”.

Domani alle 18:30 allo Stadio Bentegodi, i felsinei proveranno ad agguantare i tre punti, ma dovranno fare a meno di Lucumí e Cambiaghi. Il colombiano ha rimediato una lesione al bicipite femorale destro che lo farà stare lontano dal campo per 3/4 settimane, mentre l’esterno salterà due giornate in seguito all’espulsione a Como. Di seguito riportiamo le parole di Vincenzo Italiano nella conferenza di oggi, pre Verona-Bologna.

Le dichiarazioni di Italiano in conferenza pre Verona-Bologna

Su cosa si aspetta dalla gara di domani: «Le ultime partite del Verona sono di qualità e grande intensità, in casa fa grandi prestazioni. In serie a sono tutte partite trappola e devi essere bravo ad interpretarle. Qualità davanti e dietro sono una squadra che se vuoi far male devi giocare con qualità tecniche. Permette a noi e a loro di aggiungere punti importanti alla classifica e cercheremo di dare continuità anche alla prestazione di Como»

«Essendo un recupero potresti aggiungere o restare dove sei. Occorre accelerare nel girone di recupero che ti permette di rimediare e di mettere a posto ciò che è mancato nell’ultimo periodo. Entrambe le squadre possono fare punti per gli obiettivi che hanno. L’obiettivo della società e quello del presidente è quello di rimanere in Europa. Al momento siamo in un ring e dobbiamo cercare di evitare il ko. A Como l’abbiamo preparata bene e penso anche quella di domani, ma vedremo il verdetto»

Su Skorupski, Dominguez e Immobile

«Skorupski è stato convocato e si è allenato bene, domani parlerò con lui e con Ravaglia. Benjamin ha buone probabilità di partire dal primo minuto. Lo sto vedendo molto bene e sta tirando fuori gli artigli. Ciro anche se calpita per partire dall’inizio non ha ancora i minuti e partire con un cambio obbligato non mi piace, ma pian piano troverà spazio dall’inizio. Mi è piaciuto a Como ed è in grande crescita»

«A Como mi è piaciuto l’atteggiamento, siamo stati bravi a limitare l’avversario a palleggiare molto meglio rispetto alle altre partite. Ora dobbiamo innalzare le percentuali, ritrovare i gol e la concretezza là davanti. Anche dietro dobbiamo essere più solidi.»

Su Freuler e Fabbian

«Remo come ho detto è il cervello della squadra: comunica, guida, dà indicazioni ed è il faro della squadra. Fabbian si è ritagliato uno spazio che si è meritato. Ha fatto gol con il Sassuolo e ha grande sostanza e grande intensità nel momento in cui andiamo ad attaccare. Domani vediamo, come squadre contro il Verona, con il blocco basso potrebbe essere la gara dove Odgaard può darci una mano, ma valuteremo domani. Di abbandonare Odgaard non ci passa neanche dall’anticamera del cervello, solo non è stato al massimo della condizione, ma ci darà ancora tanto.

Su Jonathan Rowe e Lucumi

«In questo momento si è messo a disposizione ma anche lui deve iniziare a dare di più. Ho fatto una battuta e gli ho detto che il gol che ci ha fatto Baturina può farlo benissimo anche lui. Cerca di migliorare e secondo me può giocare sia a destra che sinistra»

«Sul mercato ci pensa la società e siamo in ottime mani. Con Lucumi – quando ha la spina attaccata- perdiamo un grandissimo giocatore. Ho visto un Vitik in ripresa e mi auguro che anche Casale possa tornare come quello che giocò ad Udine. Cambiaghi si è reso subito conto dell’errore. Sa che una delle cose che non devono succedere, e che ripeto spesso, e non rimanere in inferiorità numerica e contro il Como è stata una mazzata sui piedi.»

Su Bernardeschi e Orsolini e gli scontri dei tifosi rossoblù a Como

«Berna mi ha detto che il 21 ha un controllo e se tutto sarà apposto tornerà in squadra, mentre Orsolini ogni tanto ha dei periodi in cui ha dei blackout in termini realizzativi. Ma sono sicuro che tornerà perché l’ho visto diverso in allenamento. Abbiamo avuto un calo collettivo, ma tutti possiamo tornare a correre forte»

«Mi dispiace domani non avere al seguito tutti i tifosi e mancheranno, sono rimasto sorpreso dalla notizia degli scontri. L’anno scorso ci hanno spinto e il loro calore dà sempre qualcosa in più.»

