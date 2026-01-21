Calciomercato Bologna – Visite mediche per Sohm

Le manovre di calciomercato del Bologna portano sotto le due torri un’altra novità: Simon Sohm, che forse già oggi sarà sottoposto alle visite mediche.

Sohm da Firenze a Bologna, oggi le visite mediche

Simon Sohm ha lasciato ieri Firenze per arrivare a Bologna, passando per la Svizzera, a casa sua. Insomma, tempo di salutare ex compagni e famiglia che è ora del trasloco. E delle visite mediche a cui sarà sottoposto nel giro di qualche giorno, o forse solo di qualche ora. Infatti potrebbero essere svolte già oggi pomeriggio.

Il centrocampista svizzero lascia Firenze dopo il suo approdo nei Viola la scorsa estate. In una stagione complicata per la squadra di Pioli prima e Vanoli poi, gioca 16 partite in Campionato e 3 in Europa League per un totale di un gol e un assist.

Arrivato ora a Bologna nello scambio con Fabbian tra i due club, sarà una nuova opzione per Italiano a centrocampo o sulla trequarti. Il problema con la maglia rossoblù sarà il numero. Sohm dovrà lasciare il 7: a Firenze era suo, ma a Bologna non se ne può neanche discutere. Nella sua prima squadra, lo Zurigo, indossava la 35: forse tornerà alle origini.

Un altro svizzero a Bologna

Simon Sohm troverà ad accoglierlo a Bologna, tra gli altri, il suo connazionale Remo Freuler. Una vera e propria colonia quella degli Svizzeri sotto le due torri: Sohm sarà l’ottavo nella storia del club.

Un altro svizzero, lo ricordano con piacere tutti i tifosi: Dan Ndoye. Lui e il nuovo acquisto del Bologna hanno in comune anche l’età (entrambi 2001) e l’esperienza nella nazionale. Compagni con la maglia della Svizzera sia in Under 21 che in Nazionale Maggiore.

Sohm: quando lo vedremo titolare?

Il frutto del calciomercato del Bologna, Simon Sohm, una volta svolte le visite mediche, potrebbe essere presto in panchina con i Rossoblù. La speranza è quella di averlo a disposizione già a Genova, prossima partita di Campionato in programma domenica alle 15. Altrimenti, la sua prima apparizione con la squadra slitterà al 3 febbraio, per Bologna-Milan.

Chissà che Sohm non possa subito mostrare le qualità che hanno colpito i dirigenti Rossoblù. Era lo scorso febbraio, Parma-Bologna. Sohm segnava il gol del definitivo 2-0 per la squadra di Chivu. Di Vaio e Sartori devono aver assistito e preso qualche appunto. Quasi un anno dopo Simon Sohm vestirà la maglia rossoblù.

Fonte: Stefano Brunetti, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook