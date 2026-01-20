Calciomercato Bologna, il retroscena da Firenze: i rossoblù hanno scelto Sohm

Tutto fatto, il Bologna e la Fiorentina hanno ormai finalizzato tutti gli accordi per il passaggio incrociato di Giovanni Fabbian e Simon Sohm in questo calciomercato invernale. La società rossoblù accoglierà presto il centrocampista elvetico, che dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista, per caratteristiche, può “coprire” adeguatamente il buco lasciato Giovanni Fabbian. Pur non avendo il medesimo senso del gol, il centrocampista ex Parma ha le qualità fisiche e tecniche, nonché le conoscenze tattiche per ricoprire tutte le posizioni anche poteva ricoprire anche il mediano di Camposampiero.

La prima opzione

La trattativa per Fabbian alla Fiorentina è durata qualche settimana ed ha attraversato diversi sviluppi. Inizialmente, come emerso in maniera chiarissima nei giorni passati, l’idea rossoblù e della Fiorentina sembrava quella di trovare un accordo per scambiare Fabbian con Fazzini.

Sohm, la scelta del Bologna

Col passare dei giorni, la pista che portava al passaggio di Jacopo Fazzini in rossoblù si è raffreddata (probabilmente per la notevole differenza di valutazioni dei due cartellini). A quel punto i dirigenti di Fiorentina e Bologna si sono seduti al tavolo per trovare una soluzione definitiva per concludere questo affare.

Alla fine la scelta della dirigenza del Bologna è ricaduta su Simon Sohm, che solo sei mesi fa nella passata sessione di calciomercato era passato dal Parma alla Fiorentina.

Il retroscena della trattativa Bologna-Fiorentina

Secondo quanto emerso da un’indiscrezione proveniente dalla storica emittente radiofonica fiorentina Lady Radio, Fazzini e Sohm non sono stati gli unici nomi sul tavolo. Infatti, la società viola aveva anche proposto l’idea di inserire Rolando Mandragora nell’affare, probabilmente spingendo sulla preferenza di mister Italiano.

Tuttavia, Giovanni Sartori e il Bologna hanno invece fatto ricadere la loro scelta appunto sull’elvetico. Una decisione probabilmente anche relativa all’età di Sohm rispetto a quella di Mandragora e le relative potenzialità sul futuro.

