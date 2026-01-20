Il Bologna Primavera inizia il girone di ritorno con un ko contro il Lecce

Il Bologna Primavera ha iniziato il girone di ritorno con una sconfitta: nel corso del ventesimo turno di campionato, i rossoblù sono usciti a mani vuote dalla trasferta contro il Lecce. I salentini di mister Simone Schipa si sono aggiudicati la sfida con il risultato di 1 a 0, “vendicando” così il 2-0 subito nella gara d’andata. Morrone e i suoi ragazzi sono rimasti fermi a quota 28 punti, scivolando così in decima posizione.

La partita – Al Lecce basta una rete del suo bomber Esteban per battere il Bologna Primavera di misura: seconda sconfitta di seguito per i rossoblù

I felsinei di Stefano Morrone hanno provato a scendere in campo con aggressività e intensità. Nonostante il Bologna abbia avuto le maggiori chance per segnare, sono stati i salentini a sbloccare il risultato poco prima della mezzora di gioco: al 26′, infatti, ecco che il bomber giallorosso Paco Esteban ha trovato con un destro all’angolino la rete dell’1-0 (nonché sua undicesima rete in campionato).

Il Bologna ha provato a reagire, sfiorando il pareggio grazie a un colpo di testa di Francioli terminato di poco fuori dallo specchio della porta. Il Lecce, però, ha preso in mano le redini della partita, continuato a rendersi pericoloso per tutta la durata del secondo tempo. Franceschelli ha evitato che Esteban realizzasse anche la propria doppietta personale. Nei minuti finali, poi, i padroni di casa hanno pure colpito una traversa. Traversa che ha evitato al Bologna una sconfitta ancora più pesante.

Per i rossoblù si tratta infatti della seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita due domeniche fa contro il Monza. Con un solo punto portato a casa nelle ultime tre giornate di campionato, il rendimento del Bologna appare in calo rispetto ai buoni risultati ottenuti nell’ultimo periodo (in cui la squadra aveva macinato punti e scalato posizioni in classifica).

L’attenzione di Morrone e dei suoi ragazzi, tuttavia, è ora indirizzata al turno infrasettimanale, con il derby emiliano-romagnolo contro il Cesena in programma giovedì alle 14:00.

Il tabellino di Lecce-Bologna

Marcatori: 26’ Esteban (L).

Lecce: Penev; Scott, Pehlivanov, Pacia; Rashidi, Longjean, Staszak, Gorter, Dalla Costa; Esteban (83’ Onyemachi), Laerke. All. Schipa.

Bologna: Franceschelli; Nesi, Francioli (68’ Mazzetti), Tomasevic, Papazov; N’Diaye (82’ Bousnina), Nordvall, Lai (81’ Krasniqi); Negri, Toroc (36’ Castillo), Ferrari (46’ Sadiku). All. Morrone.

(Fonte: Bolognafc.it)

