Primavera, Torino-Bologna 1-2: i rossoblù conquistano la vittoria allo scadere

Sabato pomeriggio il Bologna di Stefano Morrone va a trovare il Torino nel corso della tredicesima giornata di Primavera 1. Dopo le vittorie contro Frosinone e Cagliari e le sconfitte contro le big Fiorentina, Roma e Parma, i rossoblù sono a caccia di punti importanti per la classifica (che adesso li vede al tredicesimo posto con 16 punti). Penultima posizione, invece, per il Toro di mister Baldini.

La partita – Il Bologna Primavera passa avanti, il Torino pareggia i conti ma Lo Monaco regala ai rossoblù i tre punti con un gol allo scadere

I rossoblù (quest’oggi in maglia bianca da trasferta) scendono in campo con maggiore decisione, partendo subito in attacco e mettendo in difficoltà i granata. I padroni di casa riescono a mantenere la porta inviolata fino al 38′, quando Armanini segna lo 0-1: conclusione del numero 21 rossoblù, Siviero respinge ma l’attaccante classe 2007 arriva per primo sulla ribattuta e spedisce il pallone in rete, sbloccando così il match e segnando il suo terzo gol stagionale. La prima frazione di gioco finisce con gli ospiti avanti di un gol.

La ripresa, tuttavia, si apre con l’1-1 del Torino, che pareggia i conti grazie a uno schema geniale su punizione: tocco di Zaia, Pellini si gira e fa partire un tiro rasoterra che rotola sotto i piedi della barriera e si insacca in porta. Poco dopo, poi, i granata sfiorano anche il raddoppio con un tiro che colpisce la traversa. La reazione dei felsinei non si fa attendere, con Ferrari che testa i riflessi di Siviero.

Nel finale, però, il Bologna torna in vantaggio grazie a una gran giocata personale del subentrato Lo Monaco: stop di petto e sinistro che termina nell’angolino. Il classe 2008 riporta avanti i suoi compagni, segnando il possibile gol della vittoria. Durante i 3′ di recupero il Toro rimane anche in dieci uomini, con l’espulsione di Carvalho. Poco dopo arriva il triplice fischio: terza vittoria in 6 giornate di campionato per i rossoblù, che in attesa delle altre partite del weekend salgono in decima posizione con 19 punti.

Filippo Armanini, a quota tregol con il Bologna Primavera (©Bologna FC 1909)

Il tabellino

Marcatori: 38′ Armanini (B), 46′ Pellini (T), 88′ Lo Monaco (B).

Torino: Siviero; Perez (69’ Gatto), Pellini, Moreno; Zaia, Ferraris (46’ Bryski), Acquah (79’ Galantai), Sabone (46’ Carvalho), Zugyela; Zeppieri (46’ Falasca), Gabellini. All. Baldini

Bologna: Gnudi; Puukko Nesi, Markovic, Papazov; N’Diaye, Krasniqi, Lai; Armanini (69’ Castaldo) (79’ Mazzetti), Toroc (79’ Baroncioni), Ferrari (85’ Lo Monaco). All. Morrone.

