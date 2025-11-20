Il Bologna vuole aprire la stagione dei rinnovi e pensa in grande, dopo Freuler e Skorupski, i rossoblù hanno intenzione di offrire il rinnovo anche a Santiago Castro. Qualche chiacchiera c’è stata, ma si va verso una trattativa vera e propri. Di quelle dove club e giocatore discutono prolungamento e adeguamento del contratto.

L’argentino è il secondo cannoniere del Bologna in questa stagione e spera di diventare il capocannoniere. D’altronde, Santi è già a quota quattro reti, mentre il primo della squadra Orsolini dista solo due gol 6 (5 in campionato e uno in Europa League, a differenza di Castro che ha segnato solo in Serie A).

Il no di Castro all’Arabia Saudita

Il primo pensiero di rinnovo per Santiago Castro in casa Bologna è nato quando il Torito aveva detto no all’Al-Hilal. Un rifiuto secco quello dell’argentino che ha respinto le avance della squadra di Simone Inzaghi per inseguire il sogno Argentina. Un sogno che Santi pensa di poter acciuffare più facilmente a Bologna.

Castro e l’Argentina

Un sogno che coltiva da tempo, soprattutto da quando poco meno di un anno fa è stato convocato e non è riuscito a esordire. Qualcuno scherza dicendogli di accettare la chiamata dell’Italia, ma lui è un cuore albiceleste: «Tradirei me stesso, il mio cuore, la mia famiglia, il mio Paese», ha detto ieri al TGR Emilia-Romagna.

Un sogno da coltivare a Bologna

In rossoblù, Castro ha conquistato la Nazionale argentina già in un’occasione e vuole farlo costantemente. Ecco perché l’Idea di rimanere a Bologna per il “Torito” non è affatto da escludere. La squadra e la società credono fortemente in lui e lui vuole ripagare questa fiducia a suon di gol.

Il rinnovo: i dettagli

Questa fedeltà al proprio sogno e alla voglia di inseguirlo in rossoblù rifiutando il lauto ingaggio offerto dall’Al-Hilal è qualcosa da premiare. Lo pensa anche il Bologna e non è una frase fatta e presto sottoporrà a Castro un’offerta di rinnovo importante.

Nel dettaglio, la prima idea rossoblù era quella di allungare la scadenza fino al 2029 o 2030 rispetto all’attuale 2028 con adeguamento dell’ingaggio. La nuova ipotesi è un adeguamento a 1 milione netto l’anno (ora percepisce 400 mila euro) e una nuova scadenza addirittura fino al 30 giugno 2031. Una blindatura che alzerebbe anche l’attuale valutazione di circa 35 milioni e che terrebbe più lontane le avance di Premier League e Liga, comunque in grado di alzare l’asticella delle cifre anche molto oltre questi numeri.

