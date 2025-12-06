Bologna, ecco il Celta Vigo: qualificazione sofferta e Real Madrid alle porte

Giovedì alle 21, al “Balaídos”, il Bologna troverà un Celta Vigo reduce da una qualificazione molto più complicata del previsto in Copa del Rey: un segnale utile per comprendere la condizione dei galiziani a meno di una settimana dalla sfida di Europa League.

Bologna attento a una gara in bilico

Il Celta ha superato il Sant Andreu, squadra catalana di metà classifica della quarta divisione spagnola, soltanto al termine di una serie estenuante di 14 rigori chiusa sul 7-6. Yoel Lago ha segnato il tiro decisivo, mentre Serrano ha fallito il successivo colpendo la traversa. Una vittoria arrivata con grande fatica, lontana dalle aspettative per una squadra di Liga che sta per affrontare il Bologna.

Un bilico durato fino al supplementare

Prima dei rigori, i galiziani erano addirittura vicini all’eliminazione: sotto 1-0 nei pressi dell’intervallo del supplementare, sono stati salvati dal gol di Borja Iglesias due minuti dopo. Un pareggio che ha evitato una pesante uscita di scena e ha portato la gara ai tiri dal dischetto, poi favorevoli all’undici di Giráldez. Un altro segnale della fragilità del Celta, che il Bologna dovrà saper sfruttare.

Prova contro il Real prima del Bologna

I galiziani scenderanno in campo domani sera alle 21 al Bernabéu per la 15ª giornata di Liga, in una sfida proibitiva contro il Real Madrid. Il Celta arriva al confronto con 20 punti di ritardo rispetto ai Blancos e a -8 dalla zona coppe: un altro banco di prova importante prima dell’incrocio con il Bologna in Europa League.

Fonte: Il Resto del Carlino, Giovanni Poggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook