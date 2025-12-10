Bologna, cosa aspettarsi dal match contro il Celta Vigo?

Una trasferta che più insidiosa, in questo momento, non potrebbe essere. Punti che, in questa fase, pesano, sempre di più. Ma è proprio in queste partite che si decidono i probabili destini delle squadre nel percorso. E quella di domani sera, per i Rossoblù, ci rientra appieno. Celta Vigo-Bologna è il match valido per la sesta giornata della League Phase di questa Europa League.

Un match della verità per il Bologna, o quasi. Ma anche per il Celta. Tre punti nella partita di domani vorrebbero dire play-off assicurati per entrambi. Uno terrebbe ancora tutto aperto, catastrofi sportive comprese. In quel di Vigo, quindi, ci sarà molto in gioco, per tutti. Cosa aspettarsi dalla partita?

Celta Vigo-Bologna, più di tre punti

Già, perché di questo si tratta: punti. Punti che, come detto nell’introduzione, possono portare a un primo, importante, risultato. Celta Vigo-Bologna mette in palio tre punti per assicurarsi i play-off, senza più nessun dubbio. La classifica d’altronde recita: Celta Vigo, decimo posto, punti nove; Bologna, diciottesimo posto, punti otto. Un solo punto, otto posizioni di differenza. Chi è più vicino ai play-off e chi al venticinquesimo posto.

Ecco perché i punti, nella partita di domani, pesano tanto quanto possa sembrare, questa volta. Perché chi ne porta a casa tre può guardare anche in alto, verso i posti che garantiscono il passaggio diretto agli ottavi di finale. Passaggio del turno, che è il primo obiettivo, con due partite in meno da giocare nel percorso: questo attende le prime otto della classe. Oltre, ovviamente, ai favori del pronostico. Celta Vigo e Bologna vogliono esserci.

Esaltarsi nelle difficoltà

Le difficoltà di chi? Del Bologna. Non del Celta Vigo, apparentemente: vittoria contro il Real Madrid e uno stato di forma invidiabile. Sull’altra sponda, il Bologna arriva al match con un evidente stanchezza e falcidato dagli infortuni, che hanno reso più corta del previsto la rosa di Vincenzo Italiano, salvando solo l’attacco. Quello che, però, domani dovrà trascinare questa squadra oltre l’ostacolo. Un attacco che dovrà esaltarsi nelle difficoltà, perché è uno dei più forti della competizione, soprattutto per valori tecnici degli interpreti. I quattro davanti devono essere la luce per chi, dietro, dovrà seguirli e determinare, ancora una volta, le sorti di questa squadra. E il Bologna, tutto, lo può fare. Anche in queste condizioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook