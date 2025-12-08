Ultimo Stadio Europa League – Il Balaídos di Vigo

Giovedì 11 dicembre andrà in scena il sesto turno della Fase Campionato di Europa League. Protagonista di questa nuova puntata della rubrica Ultimo Stadio è l’Estadio Balaídos di Vigo, che ospiterà il match tra i locali del Celta e il Bologna di Vincenzo Italiano. Finora gli spagnoli hanno ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte e al momento sono decimi con 9 punti. I rossoblù, che invece sono reduci dalla grande vittoria per 4 a 1 contro il Salisburgo, sono diciottesimi con 8 punti. I felsinei avranno dunque la chance di fare un bel balzo avanti in classifica.

Il Bologna a casa del Celta Vigo: la storia dell’Estadio Balaídos

L’importante sfida di giovedì sera andrà in scena al cosiddetto al Balaídos di Vigo, città di 296.000 abitanti situata nel sud-ovest della Galizia. L’inaugurazione dell’impianto, costruito ormai un secolo fa, si è tenuta il 30 dicembre 1928 con un match tra i padroni di casa del Celta Vigo e la squadra basca del Real Unión.

L’impianto, di proprietà comunale, ha giocato un ruolo importante durante il Campionato del Mondo 1982 (andato in scena in Spagna e conclusosi con la vittoria dell’Italia). Ben tre gare degli Azzurri (contro Polonia, Perù e Camerun) si sono infatti tenute presso il Balaídos. Per l’occasione, lo stadio è stato in larga parte rinnovato.

Dopo circa 20 anni, grazie alla storica qualificazione de Celta Vigo in Champions League, lo stadio ha subito altri lavori di ristrutturazione per adeguarsi agli standard della UEFA. Al momento l’arena può ospitare circa 24.800 spettatori e può essere utilizzata per scopi extra calcistici. Nel corso del tempo, infatti, vi si sono tenuti numerosi spettacoli, festival e concerti. Tra questi artisti di fama mondiale come Madonna, i Rolling Stones, i Muse, i Dire Straits e uno storico concerto di Julio Iglesias.

