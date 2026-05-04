Calciomercato Bologna, l’indiscrezione da Bergamo: Atalanta pronta all’affondo su Sartori

Mancano ormai poche settimane alla fine del campionato ma il calciomercato ha già iniziato a muoversi: come riporta Marcello Giordano sul quotidiano Il Resto del Carlino, arrivano alcune indiscrezioni secondo le quali l’Atalanta sarebbe interessata a riportare a Bergamo il responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori.

Calciomercato, Giovanni Sartori piace a Pagliuca e Percassi. Ritorno di fiamma della Dea? L’ultima parola spetta al Bologna

A quanto pare, infatti, i co-presidenti della Dea Stephen Pagliuca ed Antonio Percassi potrebbero tentare l’affondo per Sartori nel caso in cui l’attuale direttore sportivo Tony D’Amico (all’Atalanta dal 2022) dovesse partire. Quest’ultimo, tra l’altro, è finito nel mirino della Roma, che a sua volta starebbe pensando di salutare il DS Frederic Massara dopo il diverbio che ha portato alle dimissioni di Claudio Ranieri. Insomma, in questo caso non si parla di “valzer delle panchine”, quanto piuttosto di “valzer delle dirigenze”.

Tra l’altro Giovanni Sartori è una vecchia conoscenza degli orobici: passato alla Dea dopo aver compiuto il “miracolo Chievo”, il dirigente sportivo lodigiano ha anche contribuito a costruire l’Atalanta che tutti conosciamo. Anche in questi anni sotto le Due Torri, poi, il Cobra ha fatto cose bellissime, mettendo a segno veri e propri colpi di calciomercato che hanno notevolmente rinforzato la rosa rossoblù. Grazie al suo occhio nello scovare calciatori di talento, il Bologna ha potuto fare un vero e proprio salto di qualità, arrivando a lottare nei primi posti della classifica, a competere in tornei internazionali come la Champions e l’Europa League e a vincere anche una storica Coppa Italia.

Ed è proprio per questo motivo che la dirigenza rossoblù non avrebbe alcuna intenzione di lasciare andare uno degli artefici del “sogno rossoblù”. Giovanni Sartori è legato al Bologna da un contratto fino al 2027 e nulla lascia intendere che lui voglia abbandonare il capoluogo emiliano. Nel frattempo, invece, il club dovrà incontrare Vincenzo Italiano per riflettere sul futuro del tecnico siciliano.

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