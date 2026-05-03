Sono passati otto lunghi anni, talmente tanti che è difficile pensare al club rossoblu senza il suo estremo difensore. Eppure, nel prossimo calciomercato estivo, il destino del Bologna potrebbe separarsi da quello di Lukasz Skorupski. Le probabilità del suo addio stanno aumentando, non a caso al termine di una stagione in cui i suoi acciacchi fisici hanno lasciato i compagni orfani di un portiere di livello altissimo. E Sartori avrebbe già scelto il profilo ideale per sostituirlo.

Calciomercato Bologna, fuori Skorupski e dentro Falcone

L’indizio decisivo è arrivato venerdì sera quando, come riporta Stadio, il responsabile dell’area tecnica rossoblu si è recato a vedere lo scontro salvezza tra Lecce e Pisa per visionare Wladimiro Falcone. Già osservato in diverse occasioni, non ultima la gara di Bologna di venti giorni fa, il portiere romano ha sempre sfornato ottime prestazioni. Non a caso ha concluso il match con sei parate, di cui quattro da dentro l’area, e un uscita vincente con i piedi. Dote che in Emilia serve come il pane.

E poi c’è Provedel

Un altro nome che ha stuzzicato i piani alti rossoblu è quello di Ivan Provedel. L’ex portiere di Spezia (con Italiano) e Chievo, società di Sartori per eccellenza, ha un valore di mercato molto simile a quello del collega e, infortuni a parte, sta continuando a subire la concorrenza del giovane Motta.

Il dubbio principale riguarda un ingaggio abbastanza alto, attorno ai 2.5 milioni di euro. Una cifra che, anche se spalmata, i felsinei faticherebbero ad accettare e coprire, specialmente senza le coppe europee. Insomma, alcune valutazioni potrebbero cambiare col tempo ma, al momento, sembra che Falcone sia nettamente favorito per ricoprire il ruolo di portiere rossoblu durante la prossima annata.

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