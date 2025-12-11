Celta Vigo-Bologna: Lucumì oltre i problemi fisici, rivoluzione in attacco?

Oltre le difficoltà. Perché questa sera la partita lo richiede. Sono questi i periodi difficili, ma è anche nel destino di chi merita di giocare queste competizioni. Questa sera è tempo di Celta Vigo-Bologna, e le difficoltà per i Rossoblù, oltre che dall’avversario, arrivano dalla condizioni dei propri giocatori. In difesa e in mediana la coperta è corta, soprattutto al centro, mentre davanti Vincenzo Italiano pensa a una mini-rivoluzione per l’attacco, almeno dalle ultime prove.

Celta Vigo-Bologna, il probabile assetto Rossoblù

Partiamo dalla certezza: Federico Ravaglia. Con Skorupski ancora out, tocca di nuovo a lui in mezzo ai pali. Davanti troverà il “solito” duo: Heggem e Lucumì, con quest’ultimo in difficoltà per problemi fisici ma che ci sarà, a tutti i costi. Sulle fasce, i due “treni” in quel dello Estadio Balaidos per i Rossoblù dovrebbero essere Emil Holm e Charalampos Lykogiannis, il quale è l’indiziato per coprire anche al centro, in caso di difficoltà.

Non solo la difesa, però, è contata nei numero, o perlomeno al centro. Anche la mediana non se la passa granché: come per i difensori centrali, anche in questo caso la coppia titolare dovrebbe essere quasi obbligata, e cioè quella formata da Nikola Moro e Tommaso Pobega. Lewis Ferguson è partito con la squadra, ma come riferito da Vincenzo Italiano non è al meglio.

Un attacco diverso?

Nella rifinitura di ieri in quel di Casteldebole il mister Rossoblù, per Celta Vigo-Bologna, ha provato varie soluzioni, soprattutto per completare l’attacco. Un attacco che, in quel dello Estadio Balaidos, potrebbe vedere nuove coppie. Sulla trequarti è pronta la staffetta tra Giovanni Fabbian e Jens Odgaard, con l’italiano da titolare. Sulle fasce, invece, potrebbero trovare spazio dall’inizio Benjamin Dominguez e Federico Bernardeschi, provati insieme a quello che è, ormai, l’attaccante di Coppa, e cioè Thjis Dallinga.

Fonte – Gianluca Sepe, Il Resto del Carlino

