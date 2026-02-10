Bologna, out Lykogiannis per febbraio: cosa cambia ora sulle fasce? (Stadio)

Febbraio sarà un mese decisivo per il Bologna. In premi in palio da giocarsi sono consistenti, con una fetta importante della propria stagione tra Coppa Italia ed Europa League. Proprio mentre il calendario si fa più fitto, Vincenzo Italiano deve fare i conti con un problema inatteso sulla fascia sinistra: lo stop di Charalampos Lykogiannis.

L’infortunio di Lykogiannis e i tempi di recupero

Il terzino greco si è sottoposto a controlli medici che hanno evidenziato una tendinopatia acuta ai flessori della gamba destra. L’esito non lascia spazio a ottimismo: serviranno circa tre settimane per il recupero, un periodo che lo terrà lontano dal campo per tutto il mese di febbraio.

Una notizia che arriva nel momento meno opportuno, proprio quando il Bologna si trova ad affrontare una serie di impegni ravvicinati e decisivi per il proprio cammino stagionale, e Italiano dovrà cercare di gestire al meglio le rotazioni.

Le partite che salterà tra Coppa Italia ed Europa League

Lykogiannis non sarà disponibile per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, ma nemmeno per gli appuntamenti di campionato contro Torino, Udinese e Pisa. A questi si aggiunge il doppio confronto europeo con il Brann nei playoff di Europa League, con andata in Norvegia e ritorno al Dall’Ara. Un’assenza pesante soprattutto in ambito internazionale, dove le scelte sugli esterni difensivi sono oggi limitate.

Fasce corte e soluzioni d’emergenza per Italiano

Alla già complicata situazione si aggiunge l’assenza di De Silvestri dalla lista UEFA, oltre al suo recupero ancora in corso dopo una colica addominale. Italiano potrà quindi contare soltanto su Zortea e João Mário sulla corsia destra e su Miranda a sinistra. Lo spagnolo sarà chiamato ad un vero e proprio tour de force.

Nel caso in cui la stanchezza dovesse presentare il conto, il tecnico rossoblù potrebbe essere costretto ad adattare un terzino destro sulla fascia opposta, ridisegnando l’assetto difensivo.

Prima però c’è una sfida importante: il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Un appuntamento a cui la società e la squadra, detentrice del trofeo, tengono in modo particolare. Il Bologna vuole difendere il proprio percorso e non smettere di sognare.

Fonte: Dario Cervellati, Stadio

