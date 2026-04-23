Chi è Fares Ghedjemis? L’ala che incanta la Serie B e attrae gli occhi del Bologna

Il Bologna e il suo staff scouting sono sempre molto attivi nel panorama del calcio italiano ed europeo. In questa fase della stagione, il lavoro fatto dalla squadra viene “finalizzato” dai dirigenti in capo che vanno direttamente a vedere i calciatori.

È il caso di Marco Di Vaio che, lo scorso weekend, è stato a osservare Modena-Frosinone per guardare da vicino Fares Ghedjemis, ala offensiva del Frosinone grande protagonista poi della gara.

Ma chi l’esterno d’attacco dei ciociari? Conosciamolo meglio.

La carriera di Fares Ghedjemis

Fares Ghedjemis nasce a Montreuil, comune nel dipartimento della Senna-Saint-Denis in Francia nelle vicinanze della capitale Parigi, il 6 settembre 2002 in una famiglia di origine algerina.

Giovanili

A livello di settore giovanile, l’attaccante franco-algerino (Paese di cui ha ottenuto il passaporto nel 2026) ha giocato in diverse piccole società intorno a Parigi. SFC Neuilly-sur-Marne, UJA Maccabi Paris, FC Montfermeil 93, US Créteil, le sue tappe prima di completare la sua formazione calcistica all’ESTAC Troyes.

Le Havre

Con il Le Havre comincia a giocare con la seconda squadra nelle serie minori, collezionando 14 presenze e una rete. Dopo un solo anno lascia il club del dipartimento della Senna Marittima e passa a parametro zero in una società anche più piccola.

Evreux

Nell’estate del 2022, l’Evreux lo porta nella sua rosa. Nei primi sei mesi, Fares gioca 16 volte con il club del piccolo centro della Normandia. Ghedjemis segna un gol e serve sei assist. Nel mercato invernale, un nuovo trasferimento e il passaggio al club bretone del Vannes.

Vannes

Con i bretoni, Ghedjemis fa il suo primo exploit. Nel torneo di Championnat National 2 (la quarta serie francese, la seconda dilettantistica), in sei mesi gioca 16 volte e segna 6 reti condite da 6 assist. Terminata la stagione, cambia ancora società e passa al Rouen.

Rouen

Col Rouen gioca nel torneo di categoria superiore, Championnat National. Con la squadra normanna, gioca 19 gare segnando 4 reti tra campionato e Coppa di Francia, prima di riceve un’importante offerta dall’Italia. Il Frosinone, sotto al supervisione del ds Guido Angelozzi, lo acquista per 300 mila euro.

Frosinone

Nel primo anno e mezzo in giallazzurro, anche per via della complessa seconda parte di stagione dei ciociari in Serie A e l’ancora più difficile annata in B, non lascia il segno. Gioca 6 gare in A, mettendo a referto anche un assist. L’anno scorso in B, gioca 21 partite con un gol e due passaggi vincenti all’attivo.

In questa annata la svolta. Come ala destra nel 4-3-3 del Frosinone di Massimiliano Alvini trova la sua dimensione: finora ha giocato 34 partite in Serie A, segnando 14 reti e servendo 3 assist (gli ultimi due proprio contro il Modena). Il suo apporto è stato finora fondamentale per il primato dei laziali che sono vicini al ritorno in A dopo due annate in cadetteria.

Nel mercato invernale, peraltro, le sue prestazioni hanno attirato gli interessi dell’estero. Squadre di Ligue1 e non solo hanno avanzato delle offerte. Il Frosinone aveva quindi accettato la proposta del Celtic, ma il giocatore ha rifiutato preferendo proseguire l’avventura in Italia.

Ghedjemis in Nazionale

Ghedjemis è nato e cresciuto in Francia, in una famiglia di origine algerina. Solo nel 2026 ha ottenuto il passaporto del paese del nord Africa. A marzo, quindi, la Nazionale algerina lo ha convocato per la prima volta. All’esordio, in amichevole contro il Guatemala, ha segnato subito una rete.

Caratteristiche fisiche

183 cm x 75 kg, è un ectomorfo, ha una struttura fisica molto asciutta senza particolare massa muscolare né negli arti superiori né in quelli inferiore. Rapidissimo nello scatto sul breve, nelle movenze può ricordare alla lontana Kvicha Kvaratskhelia per quella sua andatura un po’ ingobbita sul pallone che assume quando accelera palla al piede. Non è particolarmente veloce sul lungo, ma negli spazi stretti è in grado di passare ovunque grazie a un’agilità e una coordinazione fuori dal comune.

È dotato inoltre di una buona forza fisica che gli permette di resistere ai contrasti più duri e proteggere la sfera.

Caratteristiche tecniche

Mancino naturale, è dotato di una tecnica personale sopraffina. È infatti un dribblomane, che ha tutte le caratteristiche tecniche del giocatore “da copertina”. Finte di corpo, rapidità, e una conduzione di palla fenomenale ad altissime velocità, con la caratteristica tipica dei giocatori brevilinei: Ghedjemis infatti tocca il pallone tantissime volte nell’arco di pochissimi metri.

Fares è dotato inoltre di una conclusione potente e precisa con il suo piede mancino. Infatti, quasi tutte le sue reti arrivano nella stessa maniera. Ghedjemis viene isolato nell’uno contro uno, salta l’uomo, rientra sul sinistro e calcia in porta. A giro sul secondo palo, di potenza chiudendo sul primo palo o cercando ancora il palo lungo, il franco-algerino segna tantissimo con questo movimento.

Tuttavia, nonostante la sua preferenza per il piede mancino quando punta l’avversario è in grado di andare sul destro e puntare il fondo per creare occasioni da reti con palloni molto interessanti.

L’esterno ex Troyes è molto generoso, perché nonostante sia un giocatore di propensione prettamente offensiva ha la capacità di sacrificarsi in fase di non possesso. Sulla fascia, Fares dà un grande aiuto alla squadra, sia con la presenza sia con la rapidità con recupera gli avversari per contrastarli.

Difetti

Fares Ghedjemis deve però ancora migliora l’applicazione del suo talento in campo. L’ala del Frosinone deve capire come fare la miglior scelta nelle giocate offensive, per migliora anche le sue statistiche anche negli assist. Per caratteristiche e qualità delle giocate, il franco-algerino sarebbe infatti un giocatore già da Serie A. Deve solo dimostrarlo, migliorando nelle scelte. Intanto, andare in doppia cifra da esterno con le sue qualità tecniche è una prima consacrazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook