Calciomercato Bologna, Di Vaio al Braglia per Modena-Frosinone: chi stava osservando

Prosegue ininterrottamente il lavoro di osservazione e scouting del club rossoblù in vista della prossima stagione. Ieri, al Braglia, il Bologna era presente nella persona di Marco Di Vaio per osservare Gady Beyuku del Modena e Fares Ghedjemis del Frosinone in vista del prossimo calciomercato.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, entrambi sono stati osservati da vicino dal direttore sportivo. Il primo è un terzino destro che era già seguito dal Bologna nei mesi scorsi; mentre, il secondo è un’ala offensiva, che è finito nel mirino rossoblù grazie alle prestazioni di questi mesi di Serie B in cui si è stato uno degli elementi che hanno trascinato i frusinati nelle zone altissime della graduatoria.

La gara di Beyuku e Ghedjemis

I due giocatori non si sono spesso incrociati durante la gara tra Modena e Frosinone, che alla fine ha premiato i ciociari. Infatti, Beyuku ha giocato largo a destra nel 3-5-2 degli emiliani; mentre, Ghedjemis era l’ala destra della formazione laziale.

A mettersi in mostra tra i due è stato certamente, Ghedjemis che ha siglato una doppietta, che ha regalato tre punti fondamentali alla sua squadra. Per il franco-algerino si tratta dei gol 13 e 14 nel torneo, ma soprattutto dell’ennesima grande prestazione personale.

Beyuku ha giocato a tutta fascia, rendendosi anche pericoloso nell’ultimo terzo di campo, grazie a due passaggi chiave e diverse giocate vicino all’area avversaria. Ma soprattutto ha fatto buona guardia su una fascia dove Kvernadze era un giocatore particolarmente complicato.

Ruoli da rinforzare

Entrambi giocano in ruoli che potrebbero subire delle modifiche nella rosa rossoblù del prossimo futuro. Nel calciomercato estivo che si avvicina, il Bologna dovrà operare delle scelte sulle fasce difensive e se Beyuku (già osservato in passato) avrà convinto potrebbe essere un candidato, così come in avanti potrebbe esserlo Ghedjemis.

Infatti bisognerà prestare particolare attenzione al reparto delle ali che potrebbe aver bisogno di qualche aggiustamento, in caso di cessioni anche eccellenti.

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