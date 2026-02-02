Chi è João Mario, il nuovo terzino del Bologna in arrivo dalla Juventus

Il Bologna ha chiuso nelle scorse ore quella che sarà, a questo punto, con ogni probabilità l’ultima operazione della sessione invernale. In rossoblù arriverà un nuovo terzino destro, il portoghese João Mario dalla Juventus in cambio del partente Holm.

Ma chi è il nuovo esterno rossoblù? Conosciamolo meglio.

La carriera di João Mario

João Mario Neto Lopes è nato a São João de Madeira il 3 gennaio del 2000.

Porto Giovanili

Inizia a giocare a calcio nella piccola società locale della Saojoanense. Nel 2008, a soli otto anni, entra nel settore giovanile del Porto, uno dei club lusitano più grandi e di maggior prestigio. Qui fa tutta la trafila del vivaio e si forma come calciatore, fino ad arrivare all’under 19.

Dopo averci già giocato sporadicamente l’anno prima, nel 2018/19 è un punto fermo della formazione di Youth League e in generale dell’ultima delle formazioni giovanili, con cui fa molto bene in termini di gol e assist. Nella seconda parte dell’annata, poi, viene inserito anche nella squadra B conquistandosi anche la fiducia dell’allora tecnico dei Dragoni, Sergio Conceição.

Porto, prima squadra

Dal 2019/20, quindi fa parte della prima squadra del Porto. Conceição gli concede sempre più spazio fino a farlo diventare un titolare fisso nell’annata 2021/22. Per le due stagioni successive è uno dei terzini più interessanti d’Europa, tanto che su di lui si concentrano le attenzioni anche del Real Madrid.

Dalla stagione 2023/24, nonostante i numeri del rendimento restino simili, João Mario trova sempre più difficoltà. Nella passata stagione, trova difficoltà causate anche dalla difficile stagione della squadra che cambia due allenatori dopo l’addio di Conceição.

Nell’estate del 2025, il Porto vuole assolutamente Alberto Costa della Juventus. Motivo per cui le due squadre trattano e trovano una sintesi in uno scambio che porta il giovane esterno ex Vitoria Guimarães al Porto e João alla Juventus.

Juventus

Nonostante le premesse positive, con un buon rendimento nelle amichevoli, il terzino portoghese con Tudor trova pochissimo spazio. E pur giocando con un modulo congeniale alle sue caratteristiche, 3-4-2-1, dove potrebbe essere esterno di fascia, il croato gli preferisce Kalulu fuori ruolo.

La sua esperienza alla Juve prende una definitiva piega negativa quando arriva Luciano Spalletti. Di fatto João Mario non gioca più e addirittura il tecnico non lo considera facendo presente alla società e pubblicamente che in rosa manca un terzino destro che faccia rifiatare Kalulu. Da qui la trattativa per lo scambio con Emil Holm.

João Mario in Nazionale

L’ex Porto ha cominciato a giocare con le selezioni della Nazionale portoghese fin dall’under 18, con cui ha collezionato due presenze. In under 19, ha giocato spesso collezionando 15 presenze e 2 gol e 5 assist e arrivando in finale nell’Europeo di categoria del 2019 (contro l’Irlanda, in semifinale, servì addirittura 3 assist in una sola gara).

Dopo un fugace passaggio in under 20 con appena 6 presenze (e un gol), è entrato nell’under 21. Con la più grande delle selezioni giovanili, ha giocato 15 volte segnando una rete e servendo 3 assist, partecipando anche al girone di qualificazione dell’Europeo di categoria del 2021.

In Nazionale maggiore ha esordito nel 2023, ma ha collezionato appena 3 presenze. L’ultima convocazione risale a marzo del 2024.

Caratteristiche fisiche

178 cm x 73 kg, João Mario è un ectomorfo, brevilineo. Ha una struttura fisica molto asciutta e possiede una muscolatura molto esile, ma comunque in grado di sviluppare grande velocità e potenza. Infatti, João Mario è particolarmente rapido e agile negli spazi stretti. Sul lungo è veloce, ma per via del suo fisico, non è in grado di reggere le alte velocità troppo a lungo, poiché non possiede una falcata abbastanza ampia.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, João Mario ha una buona tecnica individuale, grazie alla quale ha una buona capacità di giocare palla al piede. Pulito in tutti i fondamentali, l’esterno portoghese è forse un po’ macchinoso nelle giocate, ma ama portare il pallone, giocare in associazione ai compagni e scendere lungo la fascia e non solo.

João Mario, infatti, attacca molto bene gli spazi e punta spesso ad arrivare sul fondo per poi crossare al centro. In particolare, ama arrivare sul fono per mettere palloni bassi e tesi. È più in difficoltà, invece, quando gli viene richiesto di crossare dalla fascia. In questo fondamentale è meno preciso e sbaglia più spesso la giocata.

Non è però semplicemente un giocatore di fascia. L’esterno ex Porto è molto bravo a sovrapporsi per sfruttare gli spazi e lo sa fare sia esternamente che internamente. Infatti, non è inusuale venire più centralmente per ricevere palla e giocare in spazi più stretti e sfruttare la sua tecnica.

Dal punto di vista della fase di non possesso, ha ancora parecchi margini di miglioramento. Innanzitutto, può migliorare nell’uso della sua fisicità. Nell’uno contro uno regge il confronto in rapidità e velocità, ma sbaglia talvolta nell’utilizzo del corpo. Inoltre, deve sollevare la soglia dell’attenzione in marcatura e deve modificare il proprio atteggiamento nei duelli aerei, dove parte spesso svantaggiato per via della sua statura.

