Ciro Immobile, giusto in tempo

Ogni museo del calcio che voglia dirsi tale riserva immancabilmente un posto d’onore riservato al bomber d’eccellenza della squadra. Al Lazio Museum si scriverà pure “bomber” ma chiunque leggerà “Ciro Immobile”.

Re Ciro Immobile

4 Novembre 2021, Stade Vélodrome. La Lazio di Maurizio Sarri incontra l’Olympique de Marseille nella fase iniziale di Europa League. Il miglior marcatore biancoceleste è per tutti Silvio Piola. Nessuno si sarebbe immaginato che quella sera un certo Ciro Immobile avrebbe sfondato un muro in piedi da oltre 67 anni. Ultimo giro d’orologio prima della ripresa: l’attaccante biancoceleste segna il suo primo gol stagionale nella competizione. È il momento in cui Immobile mette la freccia e supera Piola, raggiunto pochi giorni prima nella trasferta a Bergamo in campionato. Ciro tocca quota 160 e diventa il miglior marcatore nella storia della Lazio. Di lì all’addio passeranno altri 47 gol, una Scarpa d’Oro e circa 3 anni.

L’ultimo gol di Immobile all’Olimpico in campionato con la maglia della Lazio risale al 30 Novembre 2023. La decima giornata di campionato vede la Fiorentina ospite nella capitale, dove i padroni di casa vincono a pochi secondi dal triplice fischio grazie al solito e perfetto tiro dagli undici metri di Ciro Immobile. L’ultimo gol in casa lo segna in una competizione europea, contro il Bayern in Champions League, mentre l’ultimo in biancoceleste lo segna nel pareggio a Monza il 4 Maggio 2024.

Ciro prende la coincidenza: destinazione Roma

A distanza di tre mesi e mezzo dall’esordio con la maglia del Bologna, Immobile è finalmente tornato a disposizione di mister Italiano. Un ritorno che calza a pennello, giusto in tempo per godersi la sua partita: Lazio-Bologna. Un ritorno attesissimo, sotto gli occhi di chi per 8 anni lo ha chiamato Re Ciro. L’appuntamento con le emozioni è fissato per domenica alle 18: chissà se si godrà la partita dalla panchina o dal campo…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook