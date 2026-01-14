La classifica Opta a oggi: il Bologna finirebbe all’ottavo posto, è giusto?

I numeri non mentono, si dice spesso. Opta, che con numeri e dati racconta il calcio tramite le statistiche, ce lo insegna. E proprio da Opta, che tiene costantemente aggiornata la propria classifica di “simulazione” della stagione, apprendiamo che il Bologna, a oggi, viene dato come proiezione finale all’ottavo posto. Anche stavolta i numeri non mentiranno, oppure il tutto è trainato dall’ultimo periodo negativo dei Rossoblù?

Bologna, Opta (e non carta) canta: a oggi sarebbe ottavo posto

Spesso le statistiche aiutano a capire l’andamento delle partite. Addirittura delle stagioni. Insomma: ormai i dati sono una parte fondamentale del calcio, e Opta Analyst ne è l’esempio. Dati aggiornati in tempo reale e, anche, proiezioni – con quanto raccolto finora – di come andrà da qui alla fine della stagione. Ed è proprio questo l’argomento: secondo i dati, il Bologna a oggi è dato all’ottavo posto a fine campionato.

Non si parla di certezze, ovviamente, ma di percentuali: ad esempio, l’Inter ha più del 68% di possibilità di vincere il campionato. Le varie posizioni raggiungibili dalle squadre si dividono il 100%, e la maggiore rappresenta, ovviamente, la posizione finale con le più alte probabilità, rispetto ai dati raccolti sinora. Il Bologna, a oggi, ha secondo Opta solo poco più dell’1% di arrivare quarto. Le maggiori percentuali ballano tra il settimo e il nono posto, in quest’ordine: 17,3%, 29,43% e 24,01%. Insomma, secondo i numeri i Rossoblù dovranno andare “oltre” sé stessi per tornare in Europa.

È la lettura corretta?

La risposta a questa domanda non può essere solo una. Perché, come detto in precedenza, questa è la verità attuale dei numeri. E, in questa verità, è rappresentato anche un momento sicuramente deludente del Bologna in campionato: prima a livello di punti, poi a livello di prestazione. E quest’ultima è una variabile che può fare tutta la differenza del mondo, come si è visto nel match contro il Como.

Sicuramente dalla partita di sabato sono arrivati segnali incoraggianti, la voglia di lasciarsi alle spalle l’ultimo periodo e la voglia di tornare a vincere, di raccogliere i tre punti. Nella realtà di oggi, il Bologna è al nono posto, con 27 punti: la proiezione di Opta viaggia sui 56 punti. Avranno ragione i numeri e le statistiche, oppure la squadra di Vincenzo Italiano saprà stupire nuovamente, se si ritroverà soprattutto a livello di prestazione sul campo?

