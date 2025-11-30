Come gioca la Cremonese di Davide Nicola?

Posticipo del lunedì della 13^ giornata per il Bologna che, al Dall’Ara, ospita una delle neo promosse, la Cremonese, che ha cambiato allenatore dopo la promozione. Via Giovanni Stroppa, ecco Davide Nicola. E con il tecnico piemontese puntano fortemente alla salvezza.

La squadra lombarda del tecnico torinese punta a raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile. E, in avvio di annata, la squadra ha fatto molto bene. La Cremonese di Davide Nicola, infatti, nelle prime nove giornate ha conquistato ben 14 punti portandosi in una situazione di relativa sicurezza. Una situazione positiva nell’ottica di una lunga stagione da ben 38 partite, che nell’ultimo mese ha visto i grigiorossi perdere tre match consecutivi.

Il modulo della Cremonese di Davide Nicola

In estate la società lombarda ha fatto investimenti importanti in tutti i reparti per dare una struttura solida alla squadra a disposizione dell’allenatore piemontese. Davide Nicola e il direttore sportivo Giachetta hanno costruito la squadra sulla base del 3-5-2, con una spina dorsale esperta e molto fisica.

Baschirotto, Grassi, Bondo e Vardy, sono giocatori perlopiù di grande esperienza e, nel caso di Bondo, di grande talento e fisicità. La Cremonese di Nicola è dunque una squadra che basa buon parte della propria forza sull’esperienza della sua spina dorsale, la sua fisicità, la capacità di leggere i momenti della gara e, dunque, sfruttare le occasioni.

Un atteggiamento camaleontico

Nell’ottimo avvio di annata della squadra grigiorossa, la squadra di Nicola ha brillato per intelligenza. La Cremonese ha sempre interpretato nella maniera migliore le gare e l’alternanza dei momenti. Quando necessario, la squadra lombarda si è abbassata in blocco basso, sfruttando le abilità di Baschirotto in questa situazione di gioco.

Quando, invece, ha avuto la possibilità di attaccare con la buona tecnica di Terracciano, l’abilità di Bondo nel portare il pallone e la tecnica di Vandeputte, ha saputo costruire l’azione dal basso. Mister Nicola, inoltre, ha a disposizione esterni e attaccanti capaci di attaccare la profondità. Quando difende con un baricentro basso, infatti, la formazione di Nicola è anche molto abile a ripartire sia sugli esterni sia con le due punte.

Cremonese sfortunata

Un atteggiamento camaleontico quello della formazione lombarda che ha portato parecchi punti. La Cremonese di Davide Nicola attacca molto bene in verticale andando direttamente in rete, come accaduto senza esito contro la Juventus.

La squadra grigiorossa è stata sfortunata nelle ultime uscite e ha subito reti sfortunate senza riuscire invece a sua volta a segnare abbastanza reti per portare a casa tre punti. Dovrà fare attenzione dunque il Bologna a non subire la verticalità e i contropiedi della squadra avversaria.

