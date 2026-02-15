Contro le statistiche

L’orologio si muove, il tempo non si inganna. E se, guardando la classifica, per molti tifosi il match di oggi conta poco, in realtà vincere aiuta a vincere. La classica frase di Antonio Conte, pronunciata durante gli Europei del 2016, si addice perfettamente a questo Bologna, in lotta contro statistiche e previsioni. Partendo da un dato banale, i rossoblu sono l’ultima squadra in Serie A per punti fatti da dicembre. Nel girone di ritorno, addirittura, il conto scende a 1. Soltanto la Cremonese è riuscita a replicare questo risultato, classificandosi 19° nella classifica parziale. Risulta dunque ovvio il calo dei successi: nelle ultime undici di campionato, dopo un avvio convincente, è arrivata una sola vittoria, a Verona. Oggi, però, questa statistica può cambiare. Anzi, deve, perché le lancette scorrono incessanti, e questi dati iniziano a diventare una cintura troppo stretta per una squadra che, obiettivamente, non merita quanto sta passando.

Bologna, verso i 3.700

Uno stimolo ulteriore potrebbe arrivare dalla classifica. E no, non quella della stagione corrente, bensì quella all-time del nostro campionato. Vincendo oggi, infatti, i rossoblu taglierebbero il traguardo dei 3.700 punti nella storia della prima serie italiana, dimostrando ancora una volta di essere una delle società storiche più affascinanti del nostro paese. Le stagioni passate tra B e C non hanno intaccato un ottimo record, anzi, hanno alimentato l’orgoglio di un popolo orgoglioso di aver superato mille peripezie. Tant’è che gli ultras ne parlano anche in un coro, “Bologna, la mia vita te la dedico”, che fa urlare al Dall’Ara le parole “conosciamo la sconfitta, conosciam la Serie B“. Ecco, di questa Serie B, specialmente in questi mesi di tempesta, bisogna essere orgogliosi. Serve trasmettere, far capire a tutti quanto unita sia la città, quanto sia importante essere orgogliosi della società, indipendentemente dai risultati. Anzi, una tifoseria unita conta molto più di quanto non si possa pensare.

