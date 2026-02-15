L’altra faccia della medaglia

Tendiamo spesso, giustamente, a guardare il nostro giardino con maggiore attenzione. Eppure, se oggi dovessimo alzare gli occhi e analizzare con attenzione la prossima avversaria del Bologna, capiremmo perché lo scontro di stasera sarà una grandissima occasione. Oltre alle difficoltà in campo, la squadra di Marco Baroni ha un fardello pesante sulla schiena, rappresentato dall’assenza della curva locale, in protesta per la gestione della società. D’altronde lo sanno tutti, il rapporto tra il popolo granata e chi lo rappresenta negli ultimi anni è stato spesso complicato. Però, specialmente in casa, ad un club in difficoltà servono i suoi tifosi. Lo ha detto anche uno sconsolato Marusic ieri sera, parlando dello stadio deserto durante Lazio-Atalanta. Potrebbe essere un fattore importante per i rossoblu?

Il Torino del popolo

E’ difficile capire, se non si è tifosi, quanto importante possa essere l’apporto della tifoseria per una squadra di calcio. Al Dall’Ara lo sanno tutti, tant’è che la curva è stata spesso definita il “dodicesimo uomo in campo”, capace di destabilizzare avversari forti e donare vigore agli undici in campo. Così è arrivato il successo contro il Dortmund, così quello contro l’Inter. A Torino è stata addirittura ritirata la maglia numero 12 in onore della Maratona…

Quasi amici

Per abbattere il Bologna, mister Baroni ha scelto la coppia d’attacco Adams-Simeone, con l’interessante Kulenovic pronto a dare freschezza nel secondo tempo. A centrocampo si prende la scena il ritorno di Vlasic, accompagnato da Parti o Ilkhan e uno tra Casadei e Gineitis. La difesa scelta, invece, ve l’avevamo già annunciata ieri e, salvo problemi dell’ultimo momento, sembra che possa essere confermata. Insomma, a differenza del poliedrico avversario, il Torino ha già le idee chiare per replicare, se non migliorare, il risultato ottenuto all’andata. Allora erano due squadre in momenti diversi: le difficoltà renderanno questo match ancora più intenso, ancora più importante. Guai a chi se lo prederà…

