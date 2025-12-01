Si avvicina l’inizio degli ottavi di finale di Coppa Italia. Giovedì 4 dicembre, ore 18:00, la squadra di Italiano ospiterà il Parma al Dall’Ara e l’AIA ha designato la squadra arbitrale per il match. Di seguito, arbitro e squadra VAR di Bologna-Parma.

Coppa Italia, arbitro e VAR di Bologna-Parma

A dirigere il derby emiliano sarà Paride Tremolada, arbitro navigato di Serie A e Serie B, insieme alla coppia di assistenti Garzelli-Pistarelli e il quarto uomo Piccinini. Al VAR ci sarà Baroni, con Pairetto come AVAR.

Con 9 presenze all’attivo tra la massima serie e quella cadetta in questa stagione, ha estratto 51 cartellini gialli e soltanto un 1 rosso, totalizzando una media di 5,77 cartellini estratti a partita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook