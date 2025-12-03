Cremonese-Bologna: una sconfitta fisiologica, ma ora bisogna andare avanti

Ormai è andata. Certo, poteva benissimo finire diversamente o, per lo meno, regalare qualche spunto o emozione positiva in più, ma ormai è andata. La partita con la Cremonese ha segnato, purtroppo, la prima sconfitta casalinga stagionale del Bologna, che oltretutto non raccoglie almeno un punto per la prima volta dopo dodici partite. Una sconfitta che sicuramente fa mangiare le mani, visto che una vittoria avrebbe portato i Rossoblù al terzo posto a -1 da Milan e Napoli, ma che in fondo è del tutto fisiologica. Ciò che non deve essere fisiologico, però, è l’abbattersi dopo questo risultato, perché il calendario non aspetta e il Bologna ha davanti a sé una lunga sfilza di gare decisive.

Bologna, il calendario non aspetta

In serie Parma, Lazio, Celta Vigo e Juventus. Poi ci sarà spazio per la Supercoppa a Riyad, il 19 dicembre contro l’Inter in semifinale e, eventualmente, il 22 in finale contro la vincente tra Milan e Napoli. Un calendario che, almeno fino a Natale, non lascerà tempo per rimpianti e recriminazioni ai Rossoblù, che avranno poco tempo tra una gara e l’altra e dovranno sfruttarlo al meglio per preparare le sfide che li aspettano.

Nucleo di partite che cominciano domani, al Dall’Ara, con gli ottavi di finale di un torneo molto caro al Bologna. Quella Coppa Italia vinta ormai sette mesi fa a Roma, infatti, lascia ancora bellissimi ricordi a tifosi e calciatori Rossoblù, chiamati a difenderne il titolo a partire dalle 18 di domani con il Parma. Calendario che svolterà poi per la Serie A, dove il Bologna sarà impegnato prima domenica 7 all’Olimpico con la Lazio e poi la domenica successiva, alle 20:45 in casa con la Juventus. Nel mezzo, la delicata trasferta di Europa League in terra gallega dove, ospite del Celta Vigo, la band di Italiano cercherà di ipotecare l’accesso alla fase finale.

