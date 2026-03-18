Sembra lontano lontanissimo quel primo 1° dicembre 2025, quando a Bologna la Cremonese di Davide Nicola faceva bottino pieno vincendo 1-3. Invece, sono passati poco più di tre mesi e sedici partite di campionato e in casa grigiorossa (come in parte anche in casa rossoblù) è cambiato il mondo.

La Cremonese, infatti, è ormai pronta al cambio in panchina senza attendere la sosta che arriverà a breve: Davide Nicola verrà esonerato oggi. Al posto del tecnico piemontese è pronto a subentrare Marco Giampaolo. Una scelta inevitabile dopo che la squadra lombarda è scivolata al terzultimo posto con quattro punti di ritardo dalla Fiorentina.

I numeri disastrosi della Cremonese

Dopo il match di andata a inizio dicembre, la Cremonese vinse anche la gara successiva in casa contro il Lecce salendo a quota 20 punti e al 9° posto. Da quel momento è cambiato il mondo, anche a causa di un calciomercato invernale che ha impoverito tecnicamente la squadra, i lombardi sono colati a picco.

Nelle ultime quindici gare di campionato, la Cremonese ha raccolto solo quattro punti frutto di quatto pareggi. Includendo anche la sfida contro il Lecce dello scorso 7 dicembre, immediatamente successiva a quella col Bologna, i punti salgono a sette. Un crollo verticale che l’ha resa la candidata ideale alla retrocessione.

Da Bologna-Cremonese a Cremonese-Bologna

La crisi della Cremonese di Nicola è cominciata una partita dopo la gara di Bologna. L’incarico del tecnico piemontese, incidentalmente, terminerà una gara prima di quella di ritorno con il Bologna in programma allo Zini la domenica di Pasqua.

Nel prossimo weekend (sabato alle 15), la Cremonese sarà ospite del Parma al Tardini e sarà guidata (salvo sorprese) per la prima volta da Marco Giampaolo. Poi il tecnico abruzzese avrà a disposizioni due settimane di sosta per le Nazionali per lavorare. Poi al rientro domenica 5 aprile alle 15 sarà impegnato contro il Bologna a Cremona. Attenzione dunque alle sorprese.

La scelta di Giampaolo

Marco Giampaolo tornerà a sedersi sulla panchina della Cremonese undici stagioni dopo l’ultima volta. Il tecnico aveva allenato i grigiorossi dal novembre 2014 fino al termine della stagione 2015 in Serie C, prima di rilanciarsi l’anno dopo in A con l’Empoli.

In casa Cremonese il suo nome era in ballottaggio con quello dell’ex Bologna Luca Gotti. Poi la scelta, una volta trovato il modo di liberare Giampaolo dal contratto che attualmente lo legava al Lecce, è ricaduta sull’abruzzese che proverà un altro colpo salvezza come quello riuscito l’anno scorso in Puglia, sostituendo proprio mister Gotti.

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