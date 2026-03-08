Quel Bologna-Cremonese che cambiò tutto: i numeri

Lo scorso 1° dicembre il Bologna ha perso in casa contro la Cremonese. Di lì a poco la stagione di rossoblù e grigiorossi hanno cambiato passo in senso negativo. Finì sorprendentemente 1-3 per la Cremonese che fece quello che sembrava un passo importantissimo verso la salvezza.

Da quel momento, invece, entrambe le squadre in campionato hanno fatto: male il Bologna e malissimo la Cremonese. Una sfida sostanzialmente spartiacque che aveva fatto avvertire i primi piccoli scricchiolii da parte della difesa rossoblù. La squadra di Italiano e quella di Nicola sono da quel momento entrate in un loop negativo.

I numeri del Bologna

Da quel momento il Bologna in campionato ha vinto solamente quattro partite di cui tre ultimamente e una con l’Hellas a gennaio. Ma oggi è cascato nuovamente proprio contro il Verona perdendo con una brutta prestazione anche della difesa.

Una sconfitta non del tutto nuova in casa, visto che il Bologna da inizio dicembre ha perso 7 partite in casa. Un ruolino di marcia quello al Dall’Ara che preoccupa e deve mettere in allarme per il resto della stagione. La particolarità però è che proprio da quella partita la Cremonese ha fatto anche peggio del Bologna.

Cremonese dal 9° posto al rischio retrocessione

Dopo la gara di Bologna, la Cremonese di Davide Nicola ha vinto solo la gara successiva contro il Lecce. Tre punti che fecero salire i grigiorossi in nona posizione.

Da quel momento in poi la Cremonese, di fatto dopo il successo contro il Bologna, ha inanellato quattordici gare senza vittoria. Quatto pareggi e dieci sconfitte che hanno rovinato la classifica dei lombardi facendola cadere fino al terzultimo posto. Un crollo che ha messo a rischio anche la panchina di Davide Nicola. E presto sulla panchina dei lombardi potrebbe esserci uno tra Marco Giampaolo e Luca Gotti.

