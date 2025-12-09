Da Casteldebole a Riad: Ravaglia, la storia è cambiata (Il Resto del Carlino)

Contro la Lazio, Ravaglia ha fornito probabilmente una delle sue migliori prestazioni con la maglia del Bologna. Otto parate e un punto – non scontato – fondamentale per i rossoblù. Contro l’altra formazione capitolina, il 13 dicembre 2020, Siniša Mihajlović scelse di non seguire l’ordine gerarchico (in cui Angelo Da Costa rappresentava la scelta designata dopo il polacco) e fece esordire Federico. Allora furono cinque le reti incassate, senza responsabilità dirette del numero uno. Stavolta, invece, da cinque si è passati a una sola: e il merito è soprattutto suo.

Bologna, Ravaglia pronto per la Supercoppa

In assenza di Skorupski, è compito di Ravaglia difendere la porta del Bologna sui tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Europa League. Ma non solo. Tra due settimane arriva la Supercoppa, e non è detto che il polacco ce la faccia a recuperare. Motivo per cui, Ravaglia potrebbe essere l’incaricato tra i pali anche per una quarta competizione.

Finora, le prime presenze non sono esulate dalle critiche (vedi la sconfitta contro la Cremonese), ma era tutta questione di continuità. Il bilancio conta una vittoria (vs Udinese 0-3), un pareggio (vs Lazio, 1-1) e una sconfitta (vs Cremonese, 1-3) in campionato; una vittoria (vs Salisburgo, 4-1) in Europa League; una vittoria (vs Parma, 2-1) in Coppa Italia. Adesso, tuttavia, il livello delle partite si alza: Celta Vigo, Juventus e Inter all’orizzonte. Ma il ‘Cinno’ è cresciuto e aspetta solo l’opportunità di confermarsi anche contro queste big.

