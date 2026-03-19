Dalla città eterna con amore: il Bologna Club Roma ’89 spinge i rossoblù verso l’impresa

Questa sera alle 21 il Bologna torna all’Olimpico per giocarsi il tutto e per tutto contro la Roma, nella speranza di strappare il pass per i quarti di Europa League. I rossoblù proveranno ad espugnare lo stadio romano e per farlo potranno contare sul sostegno di circa 3.500 tifosi che li seguiranno in trasferta, tra cui spicca un gruppo molto speciale.

Il Bologna Club Roma ’89, passione fuori sede

Sugli spalti dell’Olimpico infatti sarà presente lo storico “Bologna Club Roma ‘89”, nato proprio nella capitale quasi 37 anni fa dalla passione di Corrado Burchi, originario di Lizzano in Belvedere e successivamente trasferitosi nel Lazio a soli tre anni.

Grande appassionato dei colori rossoblù, Corrado ha poi trasmesso questo amore a tutta la sua famiglia. Scomparso nel 2021, l’eredità del club è stata presa dai figli Piergiorgio e Gianluca, che hanno preso le redini di un gruppo cresciuto nel tempo e che oggi conta circa 120 iscritti.

Dalla finale di Coppa Italia all’Europa League: la speranza di un’altra notte magica

Il Bologna Club Roma ’89 era ovviamente presente in quella magica notte del 14 maggio e anzi, ha organizzato uno dei ritrovi più numerosi ed emozionanti per i supporters rossoblù.

Il giorno della finale di Coppa Italia infatti, il gruppo si è dato appuntamento al ristorante “Meo Patacca” nel cuore di Trastevere, riunendo circa 300 tifosi del Bologna in esodo verso la città eterna. Così, tra prelibatezze culinarie romane, foto ricordo e canzoni da stadio, l’atmosfera di quel giorno è stata magica, rafforzata infine da quanto sarebbe successo poche ore più tardi.

Immancabile la bandiera di papà Corrado

Quest’oggi, il Bologna Club Roma ’89, così come tutta la città felsinea, spera di rivivere un’emozione altrettanto forte. «Quando il Bologna gioca a Roma per noi è sempre speciale. Siamo carichissimi e molto fiduciosi» ha raccontato proprio Piergiorgio Burchi.

Anche questa sera, il gruppo sventolerà la bandiera che ormai è diventata un vero e proprio cimelio. Papà Corrado la prese in occasione dello spareggio scudetto del 1964 contro l’Inter e la portò all’Olimpico. Allora sulla bandiera, sfoggiavano sei stelle e la settima la aggiunse proprio Corrado dopo il trionfo del 7 giugno.

La bandiera è stata sventolata in altri notti romane, come la finale di Coppa Italia del ’74 e quella di dieci mesi fa. Sarà sventolata anche questa sera, nella speranza di scrivere una nuova pagina di storia.

Fonte: Eugenio Fontana – Più Stadio

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