Dall’Ara, nodo da sciogliere: i numeri che preoccupano Italiano (Corriere di Bologna)

La sconfitta con la Lazio ha ribadito una cosa: al Dall’Ara il Bologna non riesce più a trovare serenità. I successi interni – di misura – contro Udinese e Brann rappresentano due casi isolati nel periodo che va dallo scorso 4 dicembre a oggi. E, in vista del finale di stagione in cui i rossoblù sperano in una risalita in campionato e di andare più avanti possibile in Europa League, è un problema che va risolto al più presto.

Bologna, numeri preoccupanti al Dall’Ara

I numeri maturati finora al Dall’Ara dalla squadra di Italiano non sono affatto positivi. Contro i biancocelesti è arrivata l’ottava sconfitta davanti ai propri tifosi, il secondo peggior dato dall’inizio della gestione Saputo. Complessivamente, invece, salgono fino a 12: potenzialmente potrebbe finire tra le peggiori cinque stagioni dal ritorno in A. Discorso simile per le vittorie: 12 complessive, di cui appena 5 casalinghe – pari a quelle ottenute da neopromossi e nel 2019/20.

Le cause

Andando più a fondo nell’analisi, si può notare come il problema sia principalmente organico. Il Bologna è l’ottavo attacco e la nona difesa della Serie A, con 38 reti realizzate e 36 incassate. Numeri ben lontani, per esempio, dai goal totalizzati finora dall’Inter, 66, o da quelli subiti dal Como, 22. Alla 30ª, la produzione offensiva è stata più bassa solo in cinque occasioni, di cui quattro relative ai primi anni di adattamento alla nuova categoria. Discorso simile per le reti subite: è dal 2021/22 che non si toccavano tali picchi sotto questo aspetto

Anche se il calendario non aiuta a sperare in una risalita – tre gare abbordabili su otto – il percorso in EL potrebbe regalare soddisfazioni inaspettate ai ragazzi di Italiano. A partire dal doppio impegno con l’Aston Villa.

Fonte – Marco Vigarani, Corriere di Bologna

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