Dall’Ara terra di conquista: Bologna, ricostruisci il fortino

La disfatta contro il Milan si aggiunge al grasso bottino di sconfitte collezionate dal Bologna in questa stagione: ben 9 i ko subiti dalla banda di Italiano, per un quadro generale che si fa sempre più preoccupante. Da tempo non si toccavano questi bassi fondi e la proiezione finale, se i rossoblù continuano di questo passo, potrebbe rivelarsi deludente.

Bologna, una crisi numerica senza precedenti recenti

A quota 30 dopo le prime 23 giornate, il Bologna viaggia a una media di 1,30 punti a partita. Un dato che, se proiettato a fine stagione, colloca la squadra attorno ai 50 punti. Un risultato desolante, soprattutto se paragonato a quello degli ultimi anni. Il primo anno di Italiano sotto le Due Torri contava ben 8 punti in più al netto delle prime 23 giornate, mentre l’anno precedente, sotto la guida di Thiago Motta, si era arrivati a 39. Anche nella stagione 2022/23 i rossoblù avevano collezionato 2 punti in più rispetto ad oggi, mentre l’anno prima erano arrivati a quota 30, esattamente come ora. Ma persino nella stagione 2019/20, prima del calo finale, il Bologna aveva raccolto 33 punti dopo le prime 23 partite.

Piano B: le coppe

Nessuno in città vorrebbe assistere ancora ad un Bologna a caccia della famosa “parte sinistra” della classifica, senza veri obiettivi se non quello della salvezza. Nemmeno a Casteldebole, motivo per cui Italiano e il suo staff cercheranno di sfruttare un calendario non impossibile, mantenendo vive anche Coppa Italia ed Europa League. La prima sfida da affrontare è quella di domenica contro il Parma, il cui esito finale non potrà essere altro che una vittoria se si vuole arrivare ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio con l’umore alto. Un percorso che, se concluso come lo scorso anno, cambierebbe le sorti di un’intera stagione.

Poi toccherà a Torino, Udinese, Pisa, Verona, Sassuolo, Lazio, Cremonese e Lecce. Otto impegni alla portata del Bologna che conosciamo, ma dall’esito non così scontato viste le ultime prestazioni dei rossoblù. Per tornare il carreggiata, o quantomeno per provarci, servirà ritrovare il fattore Dall’Ara: un fortino così debole non si vedeva da quattro anni.

(Fonte: Davide Centonze, Più Stadio)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook