De Rossi: «Il Bologna ha giocato mezz’ora in dieci, questo ha fatto la differenza»

Se il Bologna spiega il Genoa sorride, è la dura legge di chi vince e chi perde, così Daniele De Rossi ha potuto godere di una rimonta incredibile dei suoi. Tanto del successo genoano ce l’ha messo il Bologna stesso, che dopo aver guidato la gara sul 2-0 ha lasciato agli avversari una superiorità numerica che hanno sfruttato alla perfezione con fiocco finale in pieno recupero.

A sfavore dei rossoblù c’è anche il solito dubbio arbitrale che rende il tutto ancora più frustrante, ma come detto da Italiano dev’essere la squadra a non mettersi in determinate situazioni. Lo stesso De Rossi, con onestà intellettuale ammette come il successo sia arrivato grazie alla capacità di aver sfruttato mezz’ora di superiorità numerica.

Le parole di Daniele De Rossi al termine della gara

Ne ha giocate tante e sa bene cosa vuol dire vincere e perdere. De Rossi si gode la festa ma analizza con lucidità: «Il Bologna ha giocato mezz’ora in dieci e questo ha fatto la differenza, oltre alla qualità dei nostri giocatori. Queste sono partite epiche, vincere 1-0 non ci avrebbe dato una carica di questo tipo. E’ una delle emozioni più grandi della mia carriera e della mia vita, non solo da allenatore». Una gioia che si è vista anche durante i festeggiamenti con i tifosi dopo il fischio finale. Per questo, la passione che lo ha sempre contraddistinto, si è rivista anche nei suoi giocatori in campo che non hanno mollato e lottando fino alla fine hanno trovato il bottino grosso.

Lucidità che emerge anche nel momento in cui gli si parla di Derossismo: «Se il “Derossismo” consiste nel tirare sotto l’incrocio da trenta metri allora lo studierò – dice sorridendo -. La differenza la fanno i calciatori, cavalchiamo l’entusiasmo, faccio questo lavoro per serate così». Ma non è tutto passione e forza di volontà, il tecnico ex Roma ha anche azzeccato tutti i cambi con cui ha svoltato la gara.

Fonte: Corriere di Bologna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook