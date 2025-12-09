Da terzino a centrale, De Silvestri non smette di sorprendere

Lollo non è soltanto il capitano del Bologna: negli anni è diventato una presenza costante dentro e fuori dal campo, una figura capace di unire dirigenza e gruppo squadra come pochi. Eppure, nonostante il suo ruolo di uomo-simbolo, ciò che continua a sorprendere è la sua tenuta in campo. Anche all’Olimpico, contro la Lazio, De Silvestri ha risposto presente in una posizione quasi inedita: al centro della difesa, al posto di Casale. Un esperimento che potrebbe trasformarsi in una risorsa stabile?

Prontezza che convince

Da settimane Vincenzo Italiano stava valutando la possibilità di adattare De Silvestri in mezzo alla retroguardia, complice l’infortunio di Vitik, qualche incertezza di Casale e un calendario fittissimo che imponeva nuove soluzioni. La prova del campo è arrivata al 39’ di Lazio-Bologna, quando proprio Casale ha dovuto lasciare il posto al veterano causa infortunio.

Il risultato? De Silvestri si è calato immediatamente nella parte, non mostrando esitazioni contro un avversario insidioso come Castellanos. Ha interpretato ogni movimento con lucidità, sia in anticipo sia in marcatura stretta, e nei duelli aerei – da sempre uno dei suoi punti forti – ha confermato solidità assoluta. Non viene spontaneo chiedersi se questo ruolo possa rappresentare una nuova fase della sua carriera?

Una soluzione che nasce dalla prontezza mentale

La scelta di Italiano non è frutto del caso: l’allenatore rossoblù aveva intensificato le prove in allenamento proprio nella settimana che precedeva la sfida dell’Olimpico. E De Silvestri ha risposto come sempre, mettendo a disposizione disciplina tattica, esperienza e grande capacità di lettura del gioco.

Interessante anche il fatto che l’ex Torino avesse ricoperto quel ruolo una sola volta nella sua carriera, il 19 febbraio 2017, proprio all’Olimpico ma contro la Roma. All’epoca fu Mihajlovic a scommettere su di lui come centrale accanto a Moretti, anche se quel giorno la gara terminò 4-1 per i giallorossi. Da allora De Silvestri ha agito quasi sempre da terzino, con rare apparizioni più interne quando Sinisa lo utilizzò sul centro-destra nella difesa a tre. Difendere a quattro, però, è tutt’altra storia. E le sensazioni emerse contro la Lazio sono incoraggianti.

Il Sindaco dentro e fuori dal campo

Oltre all’aspetto tecnico, resta impressionante il peso che De Silvestri ha all’interno dell’ambiente Bologna. La sua presenza agli eventi cittadini è continua, al punto da essere soprannominato “il Sindaco”, con un sorriso che coinvolge anche il vero sindaco Lepore. Si è inventato perfino un ruolo da “welcome manager”, accompagnando ogni nuovo arrivato alla scoperta della città e delle sue abitudini più autentiche.

Ha accettato senza una polemica la doppia esclusione dalle liste di Champions ed Europa League, restando vicino ai compagni come un leader vero. E ogni volta che Italiano lo chiama in causa, lui risponde. A 37 anni, non è una storia che merita di essere sottolineata?

Un uomo di record che non vuole fermarsi

Nella notte dell’Olimpico, De Silvestri ha toccato quota 456 presenze in Serie A, entrando nel 36° posto di sempre e avvicinandosi alle 458 gare di Alessandro Costacurta. Un traguardo che sicuramente taglierà, per poi puntare al sorpasso di Pellissier, De Rossi e Altafini (459).

Il suo contratto scade il 30 giugno 2026, ma la possibilità di impiegarlo come centrale potrebbe davvero prolungare la sua carriera almeno di un altro anno. È presto per dirlo, certo, ma rimanere alla finestra non sembra una cattiva idea.

Fonte: Più Stadio, Davide Centonze

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook