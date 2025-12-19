Di Vaio prima della semifinale di Supercoppa con l’Inter: «Vogliamo fare una grande gara»

Il Direttore Sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di Mediaset poco prima di Bologna – Inter, semifinale di Supercoppa Italiana, mostrando fiducia per questo debutto nella competizione.

Le parole di Marco Di Vaio prima della semifinale di Supercoppa Italiana

Sulla semifinale di Supercoppa: «Se vogliamo dare fastidio? Sì, siamo qua, vogliamo fare una grande gara. C’è tanta aspettativa da parte della squadra e del mister e tutti noi per per poter affrontare al meglio questa questa gara.

Affrontiamo la squadra che ha vinto più volte negli ultimi tempi in questa Supercoppa, quindi sono abituati a vincerla. Per noi è la prima volta. L’Inter è la squadra secondo me più forte del campionato in questo periodo.

C’è molta attenzione, c’è voglia di far bene. Ce la siamo guadagnata sul campo, quindi siamo molto contenti di questo. Sentiamo una grande responsabilità, come dicevo prima, perché comunque siamo abbiamo vinto la Coppa Italia. Vogliamo onorare al meglio questa questa competizione».

In collegamento c’era anche l’ex portiere rossoblù Emiliano Viviano, che ha scherzato con Di Vaio su questo Bologna, molto più in alto di quello che era quando i due erano compagni di squadra sotto le Due Torri: «Sono cambiate molte cose rispetto a quando c’eravamo noi. Siamo molto orgogliosi del percorso che abbiamo fatto».

Di Vaio: «La fame di Castro lo porterà lontano»

Su Santiago Castro e la sua frase di crescita con Ciro Immobile: «Santi è un ragazzo che ha una grande fame. Ha questa prerogativa, viene al campo e vuole imparare tutti i giorni, vuole imparare dal singolo allenamento, dalla singola esercitazione. Si allena con un grande attaccante come Ciro che ha fatto e sta facendo la storia del calcio italiano come gol.

Io qualche consiglio gliene do, ma lui ruba con gli occhi. Deve crescere un po’ sotto tanti punti di vista perché è un ragazzo molto giovane. È arrivato giovane in Europa, si sta facendo largo, però sa benissimo che ha bisogno del lavoro quotidiano. Ogni allenamento è importante per lui, ma ha grande fame e questo secondo me lo porterà lontano».

