Il doppio ex di Napoli-Bologna e quello strano record che resiste da dieci anni

Il posticipo della 36° giornata di campionato tra Napoli e Bologna calza a pennello, perché un record particolare è appena tornato sulle bocche di tutti. Amadou Diawara, infatti, oltre ad essere un doppio ex della sfida detiene un particolare primato di velocità. Negli ultimi venticinque anni, come riportato da Giuseppe Pastore di Cronache di Spogliatoio durante “Elastici”, nessuno si è fatto espellere nei primi dodici minuti di una gara di Serie A per doppia ammonizione.

Nessuno tranne il mediano guineano, attualmente in forza al Leganes. Il suo poco invidiabile posto nella storia è stato messo a rischio poco meno di una settimana fa da Tomori del Milan, allontanato dal campo dopo soli 24 minuti. Esattamente il doppio, peraltro, rispetto a quel culmine di Amadou che resisterà ancora per qualche tempo.

Bologna-Milan e una partenza nervosa

Per ripensare a quella strana partita di maggio, occorre tuffarsi indietro di dieci anni esatti. Il 7 maggio del 2015 allo Stadio Renato Dall’Ara andava in scena un Bologna-Milan inutile ai fini della classifica petroniana. Con i rossoblu già salvi e il Diavolo a caccia del sesto posto, alla vigilia si prospettava uno scontro tutt’altro che di cartello ma dalle complicazioni importanti.

Le premesse non solo furono rispettate, ma addirittura inasprite nel giro di appena sei minuti. Con Sergio Floccari atterrato in area di rigore, i rossoblu si sono subito scaldati, protestando animatamente e con buoni margini di ragione. Alla tensione psicologica dell’evento, già notevole, si è aggiunto subito il primo (doppio) cartellino della serata. I colpevoli? Diawara e Mauri al termine di un diverbio non proprio pacifico.

Il secondo cartellino

Poco più di cinque minuti dopo, ecco il giallo del match (o meglio, il secondo giallo di Diawara). Dopo una ruvida entrata ai danni di Montolivo, il guineano viene mandato negli spogliatoi senza esitazioni da Doveri. Il Bologna in dieci resiste meno di mezz’ora, fino alla poco precisa uscita di Da Costa e al conseguente rigore trasformato da Bacca. Con il sesto gol stagionale, il bomber colombiano ha deciso l’incontro, indirizzandolo verso un secondo tempo di controllo totale.

0-1, sesto posto rossonero e, purtroppo, storia rossoblu riscritta in una maniera che, di certo, nessuno spettatore si augurava. La parte più strana della fiaba, però, è un’altra. Quello, infatti, fu l’ultimo match casalingo della carriera felsinea di Diawara, poi trasferito al Napoli sul finire dell’estate. Insomma, non un epilogo da sogno per una storia comunque positiva per i suoi ex tifosi.

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