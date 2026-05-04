Calciomercato Bologna, accordo con Addai del Qarabag: la situazione

Se son rose fioriranno. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno seminando in vista del mercato estivo e su questo lavoro di “semina” arrivano novità importanti dall’est Europa. I dirigenti che si occupano del calciomercato del Bologna avrebbero messo nel mirino Emmanuel Addai del Qarabag.

Classe 2001, 25 anni ancora da compiere, esterno offensivo, ghanese, Emmanuel, secondo quanto riportato da Sport1 testata dell’Azerbaigian, avrebbe trovato un accordo personale sulla parola con la società felsinea. Il giocatore avrebbe accettato una proposta della società bolognese per giocare in rossoblù, attratto dalla possibilità di giocare in Serie A.

Addai-Bologna, ancora nulla di fatto

L’accordo tra il Bologna e Addai è ancora soltanto in fase embrionale e, qualora l’accordo tra la società rossoblù e l’esterno offensivo, ci sarebbero le basi per concludere l’operazione nel prossimo calciomercato.

Se, come pare il giocatore in forza al Qarabag ha accettato la proposta del Bologna, sembra essere realmente interessato a trasferirsi in estate. Tra lui e la squadra felsinea, c’è il Qarabag società di alto livello in Azerbaigian e anche mediamente ricca grazie alle tante apparizioni in Champions League e la sua proprietà.

Chi è Addai

Il calciatore nativo del Ghana gioca dall’estate del 2024 in Azerbaigian. Il Qarabag lo ha pescato dall’Alcorcon per circa un milione di euro. In queste due stagioni nel torneo azero ha potuto mettersi in luce crescendo passo dopo passo.

In questa annata, Emmanuel Addai ha giocato tante gare tra campionato, coppa nazionale e Champions League. In 47 presenze con la maglia del Qarabag, il ghanese ha segna 7 reti e ha servito 4 assist. Una crescita molto interessante rispetto alla prima stagione con la squadra azera, quando aveva segnato 4 reti e servito 2 assist esclusivamente in campionato.

Le caratteristiche del ghanese

Addai è un esterno offensivo duttile che può giocare principalmente come ala sinistra d’attacco, che può giocare anche a destra. L’interesse per il giocatore classe 2001 potrebbe suggerire l’addio di uno tra Rowe e Cambiaghi, con l’inglese “favorito” per l’addio visto il grande interesse suscitato in Premier League e non solo.

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