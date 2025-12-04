Bologna-Parma (2-1), Immobile: «Tornare in casa con una vittoria ripaga tutto il lavoro e la sofferenza di questi mesi»

Ciro Immobile è tornato a calpestare il prato verde del Dall’Ara, dopo il lungo infortunio subito nella prima giornata di campionato contro la Roma all’Olimpico. L’attaccante rossoblu è entrato al minuto 80 degli ottavi di Coppa Italia, sostituendo Bernardeschi. Dieci minuti per riassaggiare il campo in vista della prossima partita in campionato contro la sua ex squadra; la Lazio. Nelle dichiarazioni dopo Bologna – Parma di Immobile, si percepisce tutta la sua gioia per il suo rientro.

Le dichiarazioni di Ciro Immobile dopo Bologna-Parma di Coppa Italia

«È stato bello tornare in campo. Poi tornare in casa con una vittoria ripaga tutto il lavoro e la sofferenza di tutti questi mesi che sono stati lunghi, ma poi arriva la gioia, come questa sera che ti ridà la carica per ripartire». Così ha esordito Immobile ai microfoni di Mediaset subito dopo la fine della partita, visibilmente soddisfatto di essere tornato a toccare il pallone per qualche minuto.

Per il Bologna e Ciro però è già il momento di pensare al prossimo appuntamento in Serie A contro la Lazio, squadra in cui l’attaccante ha giocato dal 2016 al 2024 segnando oltre 200 reti.

«Emotivamente è una ripartenza fortissima perché rivedo tutta la gente che in questi anni è stata vicina a me e a cui ho voluto bene. Sarà una partita forte emotivamente, senza dubbio. Soprattutto per me. Sono comunque felice di ripartire, stiamo facendo un’ottima stagione».

Immobile ha poi chiuso con un plauso al suo compagno di reparto Castro, autore del gol vittoria contro il Parma. Ciro ha voluto fare i complimenti all’argentino per il suo atteggiamento. «Santi contro il Parma quest’anno è in forma. Tra campionato e coppa ha fatto benissimo trovando il gol. È un ragazzo molto intelligente perché vuole imparare e i giovani che hanno questa voglia hanno sempre una marcia in più perché hanno l’umiltà giusta».

