LIVE Bologna-Parma: le formazioni ufficiali. Joao Mario e Bernardeschi dal 1′
La cronaca minuto per minuto direttamente dallo Stadio Dall’Ara di Bologna. Le formazioni ufficiali.
Buona domenica dallo Stadio Renato Dall’Ara per Bologna-Parma. L’aria è quella delle partite complesse: il momento è duro, la sfida è decisiva per cercare di risollevare una stagione che sta prendendo una brutta piega.
Oggi è il giorno del Derby dell’Emilia. Le due squadre si affrontano in un match che vale molto più dei semplici tre punti in palio.
Per la squadra di Vincenzo Italiano l’imperativo è uno solo: riscatto. Dopo il pesante 0-3 incassato martedì contro il Milan, figlio anche di errori individuali e ingenuità, i rossoblù sono chiamati a una reazione d’orgoglio immediata. Non c’è medicina migliore di un derby vinto per scacciare i fantasmi e riprendere la marcia in campionato.
Dall’altra parte c’è un Parma che arriva a Bologna senza l’intenzione di fare sconti, pronto a giocarsi le sue carte in una sfida che promette scintille.
La cronaca live di Bologna-Parma
11:55 – L’undici di Cuesta
Ecco la formazione decisa dal tecnico del Parma
11:50 – La formazione del Bologna: Joao Mario e Berna dal primo minuto
Italiano ha scelto i suoi undici: Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Dallinga.
Gli 1️⃣1️⃣ scelti da mister Italiano per #BolognaParma 💪
