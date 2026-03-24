Il ritorno in panchina di Roberto Donadoni non è andato come l’ex tecnico del Bologna avrebbe sperato. Si è infatti conclusa ieri l’avventura del tecnico bergamasco alla guida dello Spezia in Serie B. Un’esperienza fatta di pochi momenti postivi e tanti “bassi”.

Donadoni ha lasciato lo Spezia esonerato dalla dirigenza, in maniera piuttosto amichevole, visti i rapporti consolidati per cui peraltro era stato chiamato. La sua avventura sulla panchina della formazione ligure è durata appena quattro mesi e qualche settimana. Dopo l’esonero, l’allenatore ha accettato la rescissione del contratto non gravando sulle casse spezzine inutilmente.

L’avventura di Donadoni allo Spezia

Roberto Donadoni era piuttosto arrugginito, si può dire, quando lo scorso 4 novembre è tornato ad allenare alla guida dello Spezia. Su una panchina mancava dal 2020 (quando allenava in Cina), mentre in Italia mancava dal 2018 quando lasciò proprio il Bologna.

Tuttavia, il patron dello Spezia Charlie Stillitano lo ha voluto fortemente, perché legato all’ex esterno del Milan da un’amicizia di vecchia data. Stillitano, infatti, nel 1996 portò Donadoni a fine carriera negli USA, per vostre la maglia dei Metrostars e a lui si voleva affidare per salvare la sua squadra.

No è però andata bene. Allo Spezia il bergamasco ha ereditato una situazione critica. A novembre, all’arrivo di Donadoni la squadra bianconera era ultima a pari punti (7) con la Sampdoria. Ieri, dopo l’esonero dell’ex tecnico rossoblù, la squadra ligure ha 30 punti frutto di 23 punti in 21 gare di campionato, numeri che le valgono ancora un posto nella Serie C dell’anno prossimo.

Il ritorno di D’Angelo

Ora, per centrare la salvezza, la società della “baia dei poeti” si è ri-affidata a Luca D’Angelo. Il tecnico, esonerato a novembre, ha già una lunga esperienza in Liguria avendo prima salvato i bianconeri da una clamorosa doppia retrocessione dalla A alla C nel 23/24 e sfiorato la promozione in A nella scorsa stagione.

Ora prova di nuovo a centrare l’obiettivo . I numeri sono dalla sua parte, d’altronde, la zona playout dista solo un punto e quella della salvezza appena quattro e i punti ancora a disposizione sono 18.

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