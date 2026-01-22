Bologna, l’emergenza continua

Il Bologna si prepara all’impegno europeo in una situazione di emergenza. Tra giocatori fermi ai box, rientri rimandati e scelte forzate, Vincenzo Italiano è chiamato a gestire un gruppo ridotto all’osso, soprattutto nel reparto offensivo. Le ultime ore hanno complicato ulteriormente un quadro già delicato, costringendo il club a rivedere piani che sembravano definiti.

Lista Uefa ed emergenza in attacco

La coperta, davanti, si è improvvisamente accorciata. Castro e Orsolini si sono fermati a causa di influenza e virus gastrointestinale e nessuno dei due si è allenato nella giornata di ieri. Un problema non da poco, considerando che Immobile è fuori dalla lista Uefa e che Bernardeschi, pur avendo superato i controlli, riprenderà ad allenarsi soltanto domani.

Al momento, le alternative offensive si riducono a Dominguez, Odgaard, Rowe e Dallinga, provati da Italiano nel 4-2-3-1, con Cambiaghi unico vero cambio disponibile. Resta da capire se Castro e Orsolini riusciranno almeno a recuperare per la panchina: una speranza più che una certezza.

La gestione dell’emergenza e la lista Uefa

Proprio l’emergenza nel reparto avanzato ha portato il Bologna a rinviare il reinserimento di Freuler nella lista Uefa. Il ritorno dello svizzero era stato pianificato e atteso per martedì, ma qualcosa è cambiato nelle ultime ore. La scelta, ora, è quella di rimandare il tutto di circa una settimana, con la possibilità di rivederlo in lista nell’ultima sfida contro il Maccabi, quando Orsolini e Castro dovrebbero essere nuovamente disponibili.

Diverso il discorso per Dallinga e Skorupski, entrambi annunciati titolari. In difesa, invece, Helland potrà essere inserito in lista soltanto a febbraio, così come Sohm, che intanto ha già ripreso ad allenarsi. Il difensore sarà tesserato domani per consentirgli di scontare la squalifica rimediata in Europa League con il Brann, mentre Lucumi resta indisponibile.

Difesa tra certezze e adattamenti

Oggi Vitik sosterrà un provino per valutare la possibilità di andare almeno in panchina, ma salvo sorprese il pacchetto centrale sarà ancora composto da Casale ed Heggem. Sulla destra spazio a Zortea, chiamato a sostituire un Holm apparso in difficoltà, mentre a sinistra è prevista la conferma di Miranda. Una scelta dettata anche dalla squalifica dello spagnolo in campionato: domenica a Marassi non sarà disponibile e, in caso di problemi per Lykogiannis con il Celtic, nel prossimo turno di Serie A il Bologna rischierebbe di restare senza un terzino sinistro. Un rischio che Italiano vuole evitare.

Mediana, attacco e il ritorno di Skoupski

Le prove di formazione hanno visto Ferguson e Moro in vantaggio per una maglia in mediana, con il croato favorito su Pobega. Davanti torna Dallinga, assente dal campo dal 7 gennaio contro l’Atalanta. L’Europa League potrebbe essere il contesto giusto per ritrovare fiducia: due reti in sei presenze europee contro una sola in quindici gare di campionato.

In porta, infine, è finita l’attesa per Skorupski. A 75 giorni dallo strappo muscolare alla coscia rimediato contro il Napoli, il portiere polacco è pronto a riprendersi i pali, con l’obiettivo di restituire solidità e certezza a un gruppo messo a dura prova dall’emergenza.

