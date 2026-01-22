Seguici su

Bologna, 180 minuti per gli ottavi di finale di Europa League: la situazione

Il Bologna si gioca tutto negli ultimi 180 minuti di Europa League: due vittorie per i playoff e per inseguire una storica qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Logo Europa League (© Depositphotos)
Logo Europa League (© Depositphotos)

Restano solamente 180 minuti al Bologna, in Europa League per assicurarsi il pass per i playoff e magari agguantare una clamorosa quanto storica qualificazione diretta agli ottavi di finale. Due gare da vincere per essere matematicamente certo del turno intermedio o addirittura sognare.

Celtic e poi Maccabi Tel-Aviv. Questi sono gli ostacoli degli ultimi 180 minuti della League Phase di Europa League. Il Bologna può sognare, per farlo deve tornare almeno per due serate sé stesso. Deve tornare ad essere solido dietro e imprevedibile in avanti. Insomma, una squadra quadrata e in grado di capire ciò che c’è da fare.

La situazione in classifica

La situazione della classifica della League Phase di Europa League parla chiaro per il Bologna che, con 11 punti, è alla pari con il Fenerbahce e il Nottingham Forest. I rossoblù inseguono la possibilità dell’8° posto che dista solamente due lunghezze: a quota 13 l’accoppiata portoghese Sporting Braga e Porto rappresenta il confine che vale gli ottavi di finale. In mezzo ci sono Stoccarda e Roma con 12 punti.

Le sfide che interessano il Bologna

Ma soprattutto c’è da vincere. Vincere per tornare ad essere convinti e consapevoli dei propri mezzi. Vincere per sfruttare qualsiasi sorprendente risultati a proprio favore e conquistare i due punti per la certezza matematica dei playoff.

Già in serata, Roma e Stoccarda si potrebbero eliminare a vicenda sfidandosi all’Olimpico, così come Braga e Nottingham Forest servendo un assist al Bologna, che guarderà con interesse anche alle sfide tra Fenerbahce e Aston Villa e tra Ferencvaros e Panathinaikos.

La classifica

  1. Lione 15
  2. Midtjylland 15
  3. Aston Villa 15
  4. Betis 14
  5. Friburgo 14
  6. Ferencvaros 14
  7. Braga 13
  8. Porto 13
  9. Stoccarda 12
  10. Roma 12
  11. Nottingham Forest 11
  12. Fenerbahce 11
  13. Bologna 11
  14. Viktoria Plze 10
  15. Panathinaikos 10
  16. Genk 10
  17. Stella Rossa 10
  18. PAOK Salonicco 9
  19. Celta Vigo 9
  20. Lilla 9
  21. Young Boys 9
  22. Brann 8
  23. Ludogorets Razgrad 7
  24. Celtic 7
  25. Dinamo Zagabria 7
  26. Basilea 6
  27. FCSB 6
  28. Go Ahead Eagles 6
  29. Sturm Graz 4
  30. Feyenoord 3
  31. Salisburgo 3
  32. Utrecht 1
  33. Rangers 1
  34. Malmoe 1
  35. Maccabi Tel-Aviv 1
  36. Nizza 0
