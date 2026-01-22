Bologna, 180 minuti per gli ottavi di finale di Europa League: la situazione

Restano solamente 180 minuti al Bologna, in Europa League per assicurarsi il pass per i playoff e magari agguantare una clamorosa quanto storica qualificazione diretta agli ottavi di finale. Due gare da vincere per essere matematicamente certo del turno intermedio o addirittura sognare.

Celtic e poi Maccabi Tel-Aviv. Questi sono gli ostacoli degli ultimi 180 minuti della League Phase di Europa League. Il Bologna può sognare, per farlo deve tornare almeno per due serate sé stesso. Deve tornare ad essere solido dietro e imprevedibile in avanti. Insomma, una squadra quadrata e in grado di capire ciò che c’è da fare.

La situazione in classifica

La situazione della classifica della League Phase di Europa League parla chiaro per il Bologna che, con 11 punti, è alla pari con il Fenerbahce e il Nottingham Forest. I rossoblù inseguono la possibilità dell’8° posto che dista solamente due lunghezze: a quota 13 l’accoppiata portoghese Sporting Braga e Porto rappresenta il confine che vale gli ottavi di finale. In mezzo ci sono Stoccarda e Roma con 12 punti.

Le sfide che interessano il Bologna

Ma soprattutto c’è da vincere. Vincere per tornare ad essere convinti e consapevoli dei propri mezzi. Vincere per sfruttare qualsiasi sorprendente risultati a proprio favore e conquistare i due punti per la certezza matematica dei playoff.

Già in serata, Roma e Stoccarda si potrebbero eliminare a vicenda sfidandosi all’Olimpico, così come Braga e Nottingham Forest servendo un assist al Bologna, che guarderà con interesse anche alle sfide tra Fenerbahce e Aston Villa e tra Ferencvaros e Panathinaikos.

La classifica

Lione 15 Midtjylland 15 Aston Villa 15 Betis 14 Friburgo 14 Ferencvaros 14 Braga 13 Porto 13 Stoccarda 12 Roma 12 Nottingham Forest 11 Fenerbahce 11 Bologna 11 Viktoria Plze 10 Panathinaikos 10 Genk 10 Stella Rossa 10 PAOK Salonicco 9 Celta Vigo 9 Lilla 9 Young Boys 9 Brann 8 Ludogorets Razgrad 7 Celtic 7 Dinamo Zagabria 7 Basilea 6 FCSB 6 Go Ahead Eagles 6 Sturm Graz 4 Feyenoord 3 Salisburgo 3 Utrecht 1 Rangers 1 Malmoe 1 Maccabi Tel-Aviv 1 Nizza 0

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook