Europa League, la finale sarà tra avversarie del Bologna: Aston Villa-Friburgo

È stata la serata delle semifinali in Europa League, la competizione europea da cui il Bologna è uscito al turno precedente dei quarti di finale. E così si è decisa la finale di Istanbul del prossimo 30 maggio 2025, che sarà tra Aston Villa e Friburgo.

Il match che deciderà il vincitore della seconda competizione europea, dunque, si giocherà tra due formazioni ben note ai rossoblù. Infatti, la squadra di Vincenzo Italiano nell’edizione di Europa League che volge ormai alla conclusione ha avuto a che fare con entrambe, in più di un’occasione.

L’incrocio con Aston Villa e Friburgo nel girone

Il sorteggio di Nyon di fine agosto aveva decretato che il Bologna, nelle 8 gare della League Phase di Europa League a 36 squadre, avrebbe sfidato Aston Villa e Friburgo. La prima in trasferta al Villa Park e la seconda in casa al Renato Dall’Ara.

Due sfide da cui tutto sommato i rossoblù avevano tratto il massimo possibile. Contro i Villans era arrivata una sconfitta di misura che, col senno di poi, poteva essere valutata positivamente. Contro la squadra tedesca, invece, era arrivato un pareggio 1-1 con il Bologna che era andato in vantaggio con Riccardo Orsolini.

Bologna, mica male

La stagione del Bologna in Europa League, al di là del brutto epilogo di Birmingham e visto quale sarà l’atto finale della Coppa, può essere tutto sommato rivalutata positivamente. I rossoblù sono stati degni avversari delle due finaliste del torneo europeo.

Va poi riconsiderato il peso specifico anche del recente crollo dei felsinei al Villa Park. La squadra di Birmingham si è ripetuta oggi contro il Nottingham Forest. La squadra di Unai Emery (a un passo dal quinto trionfo nel torneo) doveva persino rimontare dopo l’1-0 dell’andata in casa del Forest e ha finito per travolgere la squadra in cui gioca anche l’ex (o magari attuale) obiettivo rossoblù Lorenzo Lucca.

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