Calciomercato Bologna: Falcone guida la lista, nel mirino Otavio e Koleosho

Il Bologna si muove con anticipo e lontano dai riflettori. Mentre al Dall’Ara andava in scena la sfida contro il Cagliari, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio erano altrove, impegnati in un nuovo viaggio europeo per monitorare da vicino alcuni obiettivi di mercato. Un’assenza che dice molto sulla strategia rossoblù: osservare oggi per non farsi trovare impreparati domani.

Mercato: Falcone resta il favorito tra i pali

Tra i nomi seguiti per la porta, quello che convince di più al momento è Wladimiro Falcone. Il portiere del Lecce è stato visionato recentemente nella trasferta di Pisa e rappresenta la prima scelta qualora dovessero esserci cambiamenti nel reparto.

Non è l’unico profilo sotto osservazione, ma oggi è lui a essere davanti nelle gerarchie. Sarà davvero lui il prossimo numero uno rossoblù?

Idee di mercato tra Francia e Italia

La rete di Sartori e Di Vaio si estende in più direzioni. Come riportato da “Stadio“, nell’articolo di Dario Cervellati, a centrocampo piace Christian Comotto, giovane mezzala classe 2006 attualmente in Serie B con lo Spezia, ma di proprietà del Milan. Un profilo interessante per il futuro, che rientra nella linea verde seguita dal club.

Nel frattempo, a Parigi, gli occhi sono puntati su due giocatori del Paris FC: il difensore brasiliano Otavio, già vicino al Bologna la scorsa estate come possibile erede di Lucumí, e l’esterno offensivo Luca Koleosho, arrivato in prestito dal Burnley. Giovane, rapido e duttile: può essere una soluzione utile in più ruoli offensivi.

Strategia rossoblù: osservare tutto senza escludere nulla

La linea di mercato è chiara: monitorare ogni reparto. Difesa, centrocampo, attacco, senza limitazioni. Il Bologna vuole avere alternative pronte in ogni zona del campo, perché tutto dipenderà dalle uscite estive.

Come muoversi senza conoscere il futuro della rosa? Proprio per questo il lavoro di osservazione è continuo e capillare.

Movimenti: prime uscite, poi le scelte

Prima di entrare nel vivo delle trattative servirà chiarezza sulle partenze. Tra contratti in scadenza e possibili cessioni, i cambiamenti saranno diversi. Solo dopo si potranno definire con precisione i profili giusti da inserire.

Nel frattempo, però, il Bologna non resta fermo. Le missioni europee di Sartori e Di Vaio confermano un metodo consolidato: raccogliere informazioni, studiare i giocatori e farsi trovare pronti. Perché quando il mercato aprirà davvero, ogni dettaglio potrà fare la differenza.

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