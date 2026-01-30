Europa League: agli ottavi il possibile derby Roma-Bologna

Ieri sera, mentre il Bologna affrontava il Maccabi sul campo neutro della TSC Arena, un occhio era costantemente sulla classifica di Europa League. Per buoni 25 minuti i rossoblù sono stati all’ottavo posto, poi sfortunatamente, sono scivolati al decimo sorpassati da Roma e Genk.

Alla fine a sorridere sono stati i giallorossi di Gasperini che, rimasti in dieci contro il Panathinaikos e sotto di un gol, sono riusciti a pareggiare sul finale conquistando un punto prezioso, sufficiente per la qualificazione diretta.

Il Bologna affronterà una tra Dinamo Zagabria e Brann

I rossoblù si trovano ora a dover sfidare da testa di serie una tra Dinamo Zagabria e Brann e, per entrare nelle prime 16 del torneo, dovranno affrontare due gare supplementari a febbraio. In caso di passaggio del turno, il Bologna potrebbe trovare agli ottavi proprio la Roma o ancora il Friburgo, già affrontato lo scorso ottobre.

Per le squadre italiane si ripete dunque lo stesso scenario della passata stagione. L’anno scorso fu la Lazio a qualificarsi direttamente, mentre la Roma dovette passare ai playoff. Tra le squadre che andranno ai playoff con il Bologna invece, spiccano lo Stoccarda, il Fenerbahce e il Nottingham Forest dell’ex rossoblù Dan Ndoye.

Oggi alle ore 13 il sorteggio a Nyon

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si terrà oggi alle ore 13 a Nyon in Svizzera (potete seguirli in live sul nostro sito o sulla pagina Facebook). A parteciparvi saranno i club che si sono classificati dal 9° al 24° posto nella fase di campionato.

Gli spareggi si disputeranno in gare di andata e ritorno, tra il 19 e il 26 febbraio. Finiti gli spareggi, altre otto squadre accederanno agli ottavi con il sorteggio fissato per il 27 febbraio.

Oggi nel sorteggio saranno formate 4 coppie di teste di serie (le squadre nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14, 15 e 16) e 4 coppie non testa di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22, 23 e 24). Il sorteggio sarà a coppie, quindi club 9 o 10 contro club 23 e 24, club 11 o 12 con club 21 o 22 e così via.

Fonte: Giorgio Coluccia – Stadio

