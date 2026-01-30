Bologna FCEuropa League
Europa League: agli ottavi il possibile derby Roma-Bologna
Oggi tramite i sorteggi (alle ore 13), il Bologna scoprirà chi dovrà affrontare tra Dinamo Zagabria e Brann; agli ottavi potrebbe invece incontrare la Roma.
Ieri sera, mentre il Bologna affrontava il Maccabi sul campo neutro della TSC Arena, un occhio era costantemente sulla classifica di Europa League. Per buoni 25 minuti i rossoblù sono stati all’ottavo posto, poi sfortunatamente, sono scivolati al decimo sorpassati da Roma e Genk.
Alla fine a sorridere sono stati i giallorossi di Gasperini che, rimasti in dieci contro il Panathinaikos e sotto di un gol, sono riusciti a pareggiare sul finale conquistando un punto prezioso, sufficiente per la qualificazione diretta.
Il Bologna affronterà una tra Dinamo Zagabria e Brann
I rossoblù si trovano ora a dover sfidare da testa di serie una tra Dinamo Zagabria e Brann e, per entrare nelle prime 16 del torneo, dovranno affrontare due gare supplementari a febbraio. In caso di passaggio del turno, il Bologna potrebbe trovare agli ottavi proprio la Roma o ancora il Friburgo, già affrontato lo scorso ottobre.
Per le squadre italiane si ripete dunque lo stesso scenario della passata stagione. L’anno scorso fu la Lazio a qualificarsi direttamente, mentre la Roma dovette passare ai playoff. Tra le squadre che andranno ai playoff con il Bologna invece, spiccano lo Stoccarda, il Fenerbahce e il Nottingham Forest dell’ex rossoblù Dan Ndoye.
Oggi alle ore 13 il sorteggio a Nyon
Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si terrà oggi alle ore 13 a Nyon in Svizzera (potete seguirli in live sul nostro sito o sulla pagina Facebook). A parteciparvi saranno i club che si sono classificati dal 9° al 24° posto nella fase di campionato.
Gli spareggi si disputeranno in gare di andata e ritorno, tra il 19 e il 26 febbraio. Finiti gli spareggi, altre otto squadre accederanno agli ottavi con il sorteggio fissato per il 27 febbraio.
Oggi nel sorteggio saranno formate 4 coppie di teste di serie (le squadre nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14, 15 e 16) e 4 coppie non testa di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22, 23 e 24). Il sorteggio sarà a coppie, quindi club 9 o 10 contro club 23 e 24, club 11 o 12 con club 21 o 22 e così via.
Fonte: Giorgio Coluccia – Stadio
