Bologna-Roma, il Viminale limita anche la trasferta giallorossi in Europa

La tifoseria della Roma, come annunciato nelle scorse settimane, non avrà la sua Curva al seguito in tutte le trasferta fino a fine stagione. La decisione del Casms, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Viminale, è stata confermata anche ieri per Bologna-Roma di Europa League.

Nell’andata degli ottavi di finale, i giallorossi non avranno al loro seguito i tifosi romanisti residenti a Roma e provincia. La decisione è arrivata nella giornata di ieri e ha deciso altresì che i tifosi che vorranno seguire Bologna-Roma dal settore ospiti del Dall’Ara dovranno comunque essere muniti di tessera del tifoso.

Settore ospiti comunque pieno

Facile immagine, comunque, che nonostante le limitazioni geografiche, il settore ospiti sarà pieno. Sono infatti tanti i tifosi giallorossi che risiedono fuori dalla Capitale e la sua provincia pure essendo romani e romanisti. La macchia giallorosso al Dall’Ara ci sarà. Ma difficilmente ci saranno tanti rappresentanti dei gruppi della Curva Sud.

Bologna-Roma per un posto nei quarti: i biglietti

Il club giallorosso e la sua squadra dovrà dunque fare a meno del tifo più caldo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Nel derby italiano di Europa League, ci sarà in palio un posto tra le migliori otto squadre della seconda competizione continentale.

Ci sarà dunque bisogno di tutto il supporto dei tifosi rossoblù. Oggi alle 10, scadrà il diritto di prelazione di coloro che erano abbonati alla prima fase dell’Europa League. Poi si passerà direttamente alla vendita libera, con l’augurio che i tifosi rispondano presente per sostenere il Bologna nell’andata della doppia sfida con la Roma e provare ad arrivare all’Olimpico in vantaggio.

